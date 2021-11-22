КАРТА | Где в Эстонии зима будет самой свободной от коронавируса? Ида-Вирумаа преподносит сюрпризы
Какой регион Эстонии самый свободный от коронавируса? Ответ заключается в том, какая доля населения там вакцинирована. Лидирует Хийумаа, где процент вакцинации населения опережает другие уезды.
Виллу Зирнаск
Однако, как известно, защита от коронавируса после вакцинации ослабевает через определенное время. Поэтому разумнее смотреть, в каком уезде выше всего процент тех, кто вакцинировался за последние полгода и имеет сильную защиту от COVID-19.