В дневном центре Хааберсти пройдет день донора

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, в районе Хааберсти день донора проходит впервые. ”День донора даёт возможность сделать самый бесценный подарок — спасти кому то жизнь. Каждый донор спасает до трёх жизней”, — сказал Сильянов и призвал жителей воспользоваться этой возможностью.

Руководитель Центра крови региональной больницы Аве Леллепи пояснила, что на сдачу крови ждут всех новых и старых доноров, без симптомов заболевания. ”После заболевания COVID-19 можно сдавать кровь через 14 дней после исчезновения симптомов или негативного ПЦР теста. Если человек был в подтвержденном контакте с больным COVID-19, то кровь можно сдавать через 14 дней после контакта с больным или после негативного ПЦР теста на 10 день”, — рассказала Леллеп.

Приходите сдавать кровь, если: вы здоровы, сыты и отдохнули, ваш вес не меньше 50 кг, ваш возраст от 18 до 60 лет. Вакцинированные от COVID-19, как и от любых других болезней, могут быть донором. Это не является противопоказанием к сдаче крови. На сдачу крови необходимо взять с собой удостоверяющий личность документ

Донор при каждом посещении должен заполнить анкету относительно состояния своего здоровья и стиля жизни. Окончательное решение относительно пригодности донора принимается работником Центра крови в ходе собеседования и медосмотра.

Сдача крови — безболезненная процедура, которая происходит в полулежачем положении и длится 5-10 минут. Во время процедуры от донора берется 450 мл крови. Все процедуры в день сдачи крови займут у донора порядка 45-60 минут.

День донора организует Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы совместно с управой района Хааберсти и дневным центром Хааберсти.