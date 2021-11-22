Уроженец Вильянди поучаствовал в разгроме "Мариуполя" и вывел свой клуб на третье место в чемпионате Украины

Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Еще в первом тайме Оливье Тилль оформил дубль. На 60-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Петермана. Но вскоре Топалов вернул интригу в матче. Впрочем, хозяева воспользовались численным преимуществом и довела счет до разгромного. Далее до крупного счет довели: Пешич, Йоонас Тамм (забил мяч головой) и Степанюк.

Победа над "Мариуполем" позволяет им набрать 31 очко и выйти на третье место. Полтавчане по дополнительным показателям опережают "Днепр-1", у которого тоже 31 очко. Лидируют в УПЛ "Динамо" и "Шахтер", у которых по 38 баллов.

В следующем туре "Ворскла" сыграет в гостях против "Днепра-1".

Йоонас Тамм проводит первый сезон в составе "Ворсклы", выступает на позиции защитника.