23.11.2021, 09:08
В футболиста французской Лиги 1 прилетела бутылка в самом начале матча и игру отменили
Фото: Scanpix
Французские фанаты постепенно выходят из-под контроля. На этот раз поведения фанатов привело к отмене игры между "Лионом" и "Марселем".
Прямо на третьей минуте болельщики "Лиона" забросали поле посторонними предметами, не позволяя игрокам "Марселя" разыграть угловой. А когда Димитри Пайет начал исполнять угловой, ему прилетело в голову бутылкой.
Арбитр встречи Рудди Буке увел игроков с поля. Спустя час судья предложил продолжить матч. По словам журналиста Жюльена Лорана (сотрудничает с ESPN, BT Sport, RMC Sport), Лига 1 также предлагала доиграть.
Диктор по стадиону объявил: "Это был отдельный инцидент. Человек задержан. Игра возобновится. Но при первом же инциденте матч будет остановлен. Мы рассчитываем на вас". Игроки "Лиона" были готовы продолжить игру (игроки появились на повторной разминке), но "Марсель" отказался. Спустя два часа было принято решение не доигрывать матч.
Французские болельщики никогда не отличались дисциплиной на трибунах, но в нынешнем сезоне проблема приобрела колоссальные масштабы. К слову, "Марсель" в текущем сезоне провел 7 матчей на выезде и в трех из них сталкивался с агрессивным поведением фанатов соперника.