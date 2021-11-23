В футболиста французской Лиги 1 прилетела бутылка в самом начале матча и игру отменили

Прямо на третьей минуте болельщики "Лиона" забросали поле посторонними предметами, не позволяя игрокам "Марселя" разыграть угловой. А когда Димитри Пайет начал исполнять угловой, ему прилетело в голову бутылкой.

Арбитр встречи Рудди Буке увел игроков с поля. Спустя час судья предложил продолжить матч. По словам журналиста Жюльена Лорана (сотрудничает с ESPN, BT Sport, RMC Sport), Лига 1 также предлагала доиграть.

Французские болельщики никогда не отличались дисциплиной на трибунах, но в нынешнем сезоне проблема приобрела колоссальные масштабы. К слову, "Марсель" в текущем сезоне провел 7 матчей на выезде и в трех из них сталкивался с агрессивным поведением фанатов соперника.