Предпринимательница: если бы политики относились к государству как к бизнесу, то Эстония была бы Сингапуром(16)
Почему вы решили предлагать именно такую услугу — чаты для интернет-магазинов?
У нас была команда, которая хотела создать стартап. Основатели TranslateWise уже работали в международных стартапах. Я жила в Эстонии, но работала в японской фирме. Мы смотрели, что в наших рабочих процессах можно было бы улучшить, сделать эффективней. Сошлись на том, что в онлайне можно применять новые технологии по переводу. Мы все пользуемся Google Translate, но это не идеальное решение, если нужно использовать его каждый день в рабочем процессе.
Поэтому мы и создали специальный чат, где каждый может писать на своем родном языке. Мы уже привыкли, что на Facebook можно легко причитать пост с помощью переводчика и мы так же видим, что молодежь все больше использует чаты. Для нынешней молодежи позвонить — это выйти из зоны комфорта, а написать в чате — комфортно. Мы смотрели разные исследования, даже люди в возрасте 30-40 лет предпочитают использовать чаты, где можно задать вопрос, получить ответ, который там и сохранится. Также и с интернет-магазинами, можно получить поддержку в реальном времени на сайте. Это удобнее для современных людей. Клиент пишет на русском, представитель фирмы на эстонском, и мы общаемся в реальном времени. По телефону это пока не возможно, а по э-почте обслуживать клиентов медленно. Благодаря чату TranslateWise, установка которого занимает только две минуты, можно обслужить большее количество людей, не нанимая дополнительных сотрудников.
Но Google Translate часто переводит неправильно, неточно передает слова человека.
К 100% точности ни одна технология не придет, мы же используем метафоры, сленг, но 95-97% это реально. Интернет-магазинам задают простые вопросы: когда доставка товара, можно ли доставить быстрее, хочу добавить еще посылку или как возвратить. С таким языком технологии справляются, очень редко возникает недопонимание.
Мы берем платные решения переводов для коммерческих целей. Смотрим, какая у них точность, и опираемся уже на статистику. Переводим на 140 языков, получается около 1500 языковых пар. В эстонских интернет магазинах проходит общение в среднем на 10 языках, даже если сам сайт только на двух языках.
Ты идеально говоришь на русском языке, наверняка, так же хорошо на эстонском, английском…
Мой русский примитивный, но я очень стараюсь. У меня родители русские. Я окончила эстонскую школу, потом EBS на эстонском языке. Мой муж — эстонец. Вся жизнь, за исключением детства, на эстонском и английском языках.
Твой личный опыт послужил толчком к созданию TranslateWise?
Нет. Это был просто плюс, я могу лучше прочувствовать платформу. Благодаря расположенности к языкам, я лучше понимаю клиентов. Важнее смотреть на идеи, продукт в крупном плане.
Какие профессии на рынке стартапов сейчас востребованы? Есть ощущение, что нужны только программисты.
Просто программисты нам нужны настолько… Это проблема огромных масштабов. Как ты думаешь, почему Wise открывает в Йыхви школу программирования? Они бесплатно обучают всех, кто хочет. Если тебе подойдет работа за компьютером, то этой возможностью нужно пользоваться. Это крайне востребованная специальность. Средняя зарплата программистов выше, чем у руководителей фирмы.
Ты получаешь меньше программистов — своих сотрудников?
Да. В стартапах не принято платить себе хорошую зарплату. Мы фанаты процесса развития и создания фирмы, которую в будущем можно продать.
После года обучения и двухлетней практики программист может получать 3000 нетто. Например, маркетологу нужно работать в два раза больше и иметь 10-летний стаж, чтобы получать 3000 евро на руки. Хорошие программисты, которые работают пять лет и больше — могут зарабатывать даже 4000-5000 тысяч чистыми. И HR-отдел других фирм постоянно будет переманивать тебя на улучшенные условия.
Кто еще нужен?
Зависит от специфики. Программисты ведь тоже делятся на разные направления, кто-то занимается user experience, backend, big data, java-программированием. Никуда не делось общение с клиентами, работают продажники, маркетологи. Конечно, программисты нужны больше всего.
Некоторые специалисты отмечают спад ИТ-сектора в Эстонии. Это так?
По статистике, каждый год стартапы привлекают все больше капитала. За последние года тренд был только положительный. Спада ждать нет смысла. Очень много стартапов доказывают свою состоятельность.
В целом, я не советуют слабонервным заниматься стартапами. Если нет стержня или семейной поддержки, очень легко можно загнать себя в депрессию. Ты постоянно находишься на американских горках. Сегодня у тебя хорошая новость, крупный клиент согласился использовать нашу технологию. Завтра технология может обвалиться. Даже если на час, это стресс для всей команды.
В этом бизнесе нет стабильности. Вероятность, что у нас все получится — очень маленькая. Поэтому каждый день решается судьба, ты выживаешь или тонешь, отсюда и сложности.
Какие секторы, сферы, идеи для стартапов могут стрельнуть в ближайшее время?
Нет точного ответа. Главное, чтобы стартап предложил очень простую альтернативу сложному или неудобному процессу. Также важно, чтобы пользователь справился за две секунды. Мы постоянно себя спрашиваем, справится ли мой дедушка с нашей услугой? В интернет-магазин заходят люди разных возрастов, с разным уровнем владения компьютером. Многие чаты сложныe и раздражают посетителей магазинов, так что наша цель создать самое простое, и в тоже время профессиональное решение.
Часто сравнивают обычный бизнес и стартапы. Например, Tulika Takso предлагает услугу, как доехать из пункта А в пункт Б. А что делает Bolt? Они поменяли привычку использования такси. И не только на одном рынке, а в мире. Теперь все мы заказываем такси через приложение.
В целом, в Эстонии легко собрать команду и сделать стартап. Часто главным тормозом являются моральные границы, боязнь ошибиться и непостоянность в доходе. Для меня это огромный процесс развития. Нужно быть готовым психологически находиться вне зоны комфорта, в стартапе очень часто все идет не по плану. Мы нашли деньги, привлекли инвесторов, тогда и началось самое сложное. Вывести бизнес на следующий уровень так же сложно, как начинать все с нуля.
Я заметил, что все таблички в спортивном зале переведены на три языка, сайты, почтовая рассылка тоже. Предприниматели заинтересованы в общении с клиентом на его языке. В то же время государство считает, что нужно общаться только на одном языке. Ты видишь в этом проблему?
Наверное, да. Если бы власть, политики относились бы к государству так, как предприниматели относятся к своему бизнесу, то Эстония была бы Сингапуром или Швейцарией. В этом вся проблема. Я переживаю за свою фирму, трепетно отношусь ко всем процессам, стараюсь сделать ее более эффективной. Этого сложно добиться в политике. К тому же, предпринимателю нужно принимать непопулярные решения, а в политике — это табу.