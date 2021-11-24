Предпринимательница: если бы политики относились к государству как к бизнесу, то Эстония была бы Сингапуром

Почему вы решили предлагать именно такую услугу — чаты для интернет-магазинов?

У нас была команда, которая хотела создать стартап. Основатели TranslateWise уже работали в международных стартапах. Я жила в Эстонии, но работала в японской фирме. Мы смотрели, что в наших рабочих процессах можно было бы улучшить, сделать эффективней. Сошлись на том, что в онлайне можно применять новые технологии по переводу. Мы все пользуемся Google Translate, но это не идеальное решение, если нужно использовать его каждый день в рабочем процессе.

Поэтому мы и создали специальный чат, где каждый может писать на своем родном языке. Мы уже привыкли, что на Facebook можно легко причитать пост с помощью переводчика и мы так же видим, что молодежь все больше использует чаты. Для нынешней молодежи позвонить — это выйти из зоны комфорта, а написать в чате — комфортно. Мы смотрели разные исследования, даже люди в возрасте 30-40 лет предпочитают использовать чаты, где можно задать вопрос, получить ответ, который там и сохранится. Также и с интернет-магазинами, можно получить поддержку в реальном времени на сайте. Это удобнее для современных людей. Клиент пишет на русском, представитель фирмы на эстонском, и мы общаемся в реальном времени. По телефону это пока не возможно, а по э-почте обслуживать клиентов медленно. Благодаря чату TranslateWise, установка которого занимает только две минуты, можно обслужить большее количество людей, не нанимая дополнительных сотрудников.

Но Google Translate часто переводит неправильно, неточно передает слова человека.

К 100% точности ни одна технология не придет, мы же используем метафоры, сленг, но 95-97% это реально. Интернет-магазинам задают простые вопросы: когда доставка товара, можно ли доставить быстрее, хочу добавить еще посылку или как возвратить. С таким языком технологии справляются, очень редко возникает недопонимание.