В Ласнамяэ планируется создать Глинтовый парк. Таллиннцы смогут поделиться идеями

”В основе замысла этого парка лежит сохранение природных сообществ. В ходе строительства вмешательство в существующую среду будет минимальным. В результате для горожан будут созданы возможности для поездок на велосипеде и прогулок по живописной местности, где будут обустроены места для отдыха и любования завораживающими видами на море. На пути к реализации проекта мы сотрудничаем с государственным Департаментом окружающей среды, ландшафтными архитекторами и местными сообществами. Последнее особенно важно, чтобы люди могли поделиться хорошими идеями, а Глинтовый парк можно было создать с учетом пожеланий местных жителей”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Планируемый глинтовый парк протянется от Тартуского шоссе до моста Палласти по улице Ласнамяэ и далее — вдоль склонов улицы Валге и Нарвского шоссе до долины реки Пирита. Сердцем глинтового парка станет представляющий культурно-историческую ценность глинт Сухкрумяги, расположенный на улице Мяэ. Еще в древности на местной каменоломне добывали известняк, который использовался для строительства зданий и крепостей по всей стране. Далее намеченный маршрут протянется вдоль Нарвского шоссе и завершится в долине реки Пирита.

”Не обязательно быть ландшафтным архитектором или специалистом по городскому планированию, чтобы повлиять на важные проекты. Мы верим, что именно местные жители и другие люди, регулярно там гуляющие, компетентны и могут предложить, куда следует добавить скамейку или, к примеру, смотровую платформу. Полученная от горожан обратная связь ляжет в основу исходного задания для ландшафтно-архитектурного конкурса”, — добавил Свет.

Предложения принимаются в течение двух месяцев: по 22 января 2022 г. Свои идеи можно предлагать в интерактивном предложении Maptionnaire, через форму обратной связи на сайте или отправив их по обычной почте в Управу района Ласнамяэ (адрес: Lasnamäe linnaosavalitsus, Pallasti 54, Tallinn 11413).