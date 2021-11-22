За сутки в Эстонии прибавилось 403 случая заражения коронавирусом, умерли 11 человек

По состоянию на утро 22 ноября в больнице находятся 445 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 362 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 276, или 76,3%, не вакцинированы и 86, или 23,7%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 33 новых истории болезни. Умерло 11 зараженных коронавирусом: 59-летний мужчина, 66-летний мужчина, 71-летняя женщина, 77-летняя женщина, 79-летняя женщина, 80-летний мужчина, 81-летняя женщина, 82-летний мужчина, 83-летний мужчина, 84-летний мужчина, 90-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 3 865 результатов теста, из которых 403 оказались положительными. Из получивших положительный тест 265 не были вакцинированы и 138 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 1 496 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 399. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 145 351 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 58,7%.

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