ГРАФИК | В октябре индекс цен производителей промышленной продукции понизился

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, наибольшее влияние на индекс по сравнению с сентябрем оказало снижение цен в деревообработке и в производстве электроэнергии. ”Влияние на индекс оказало также повышение цен в производстве изделий из металла и в производстве продуктов питания”, — добавила Шокман.

В сравнении с октябрем прошлого года влияние на индекс оказало прежде всего повышение цен в деревообработке и в производстве изделий из древесины, а также в производстве электроэнергии и продукции из металла.

Индекс цен на экспортную продукцию в октябре увеличился по сравнению с сентябрем на 2,4%. Более всего повысились цены в производстве нефтепродуктов, изделий из металла и текстильной продукции. Более всего снизились цены в производстве электроэнергии и бумажной продукции. Индекс цен на экспортную продукцию рос тринадцатый месяц подряд. По сравнению с тем же месяцем 2020 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 20,6%.

Индекс цен на импортную продукцию увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 3,3%. Более всего выросли цены в горнодобывающей промышленности, в производстве нефтепродуктов и в производстве сельскохозяйственной продукции. Наибольшее снижение цен произошло в производстве электроэнергии, изделий из древесины и текстильной продукции. Индекс цен на импортную продукцию рос одиннадцатый месяц подряд. По сравнению с тем же месяцем 2020 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 22,3%.