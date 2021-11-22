Третий — не лишний. Ответы на главные вопросы о бустерной дозе вакцины от коронавируса
Что такое бустерная доза и для чего она нужна?
Отвечает Министерство социальных дел: Бустерная доза вакцины против COVID-19 — это третья доза, которая требуется людям старше 65 лет и совершеннолетним жителям домов попечения, если после завершения курса вакцинации прошло не менее полугода.
Для людей с иммунодефицитом бустерная доза означает четвертую дозу вакцины, которую следует сделать, если после получения дополнительной, третьей дозы вакцины против COVID-19, прошло как минимум полгода. Пациентам с иммунодефицитом, переболевшим COVID-19, следует обсудить необходимость введения бустерной дозы со своим иммунологом.
Отвечает профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс: Ревакцинация — это не что-то такое, что было изобретено специально для коронавируса. Это стандартный протокол иммунизации. Например, вакцину от полиовируса, который является причиной полиомиелита, дети получают пять раз: в три месяца, в четыре с половиной месяца, в шесть месяцев, в полтора-два года и в шесть-семь лет. То же самое и со многими другими вакцинами.
Назначение бустерной дозы — перезапустить иммунную память и в свою очередь выработку антител. Бустерная доза обеспечивает мощный иммунный ответ и усиливает иммунную память.
В начале вакцины провоцируют выработку очень большого количества нейтрализующих вирус антител, которые обеспечивают чрезвычайно сильную защиту от заражения и болезни в течение пары-тройки месяцев. После этого количество антител начинает уменьшаться, а вместе с этим и эффективность защиты. Сперва ослабевает защита от заражения и от болезни легкого течения. Ослабление защиты от тяжело протекающего заболевания, которая частично обеспечивается иммунной памятью, заметна у пожилых людей, так как у них вакцинация обычно вызывает более слабый иммунный ответ, у молодых это не настолько явно. Отсюда вытекает необходимость бустерных доз для пожилых.
Исследования эффективности бустерных доз были проведены такими компаниями, как Pfizer и Moderna. Они вводили ту же дозу вакцины (Pfizer) или половину дозы (Moderna) людям, получившим две инъекции, а затем измеряли уровни антител. Те явно превышали уровни, наблюдаемые после второй инъекции: примерно в три раза у молодых людей и до 10 раз у пожилых людей. В то время как после двух доз была явная разница в уровнях антител между молодыми и пожилыми людьми, после третьей дозы иммунный ответ у пожилых людей был таким же сильным, как и у молодых людей.
Кому нужна бустерная доза вакцины?
Отвечает Министерство социальных дел: Исследования показали, что приобретенный иммунитет вакцинированных и переболевших со временем ослабевает, и у пожилых людей это происходит сильнее и быстрее, чем у лиц моложе 65 лет. Поэтому всем пожилым людям в возрасте старше 65 лет, у которых после курса вакцинации прошло более шести месяцев, а также тем, кто больше всего контактирует с людьми, относящимся к группе риска — работникам сфер здравоохранения, социальной защиты и образования — рекомендуется получить бустерную дозу вакцины.
По собственному желанию бустерную дозу могут получить и лица моложе 65 лет, работающие с людьми, относящимися к группе риска — работники сфер здравоохранения, социальной защиты и образования, если с момента завершения курса вакцинации прошло не менее полугода.
Для прочих лиц, моложе 65 лет и прошедших курс вакцинации, срочной необходимости в получении бустерной дозы нет, так как для них риск тяжелого течения COVID-19 как правило невысок. Но при желании бустерную дозу можно получить через шесть месяцев после прохождения курса вакцинации.
Отвечает профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс: В первую очередь ревакцинироваться должны те, у кого после введения второй дозы прошло шесть месяцев и больше, это особенно важно для пожилых людей, у которых вырабатывается меньше антител в ответ на две дозы вакцины, чем у молодых людей, и тех, кто подвержен заражению — врачи, учителя. Если первичной вакциной была вакцина Moderna, которая, согласно недавним исследованиям, обеспечивает максимально продолжительную иммунную защиту, можно подождать, но не обязательно, восемь месяцев. Ревакцинация также рекомендуется тем, кто не хочет заразиться COVID — ведь главная цель не только в том, чтобы избежать госпитализации, и тем, через кого вирус может передаваться людям с ослабленным иммунитетом (им вакцина может не помочь).
Ревакцинация важна для людей старше 50 и очень необходима людям старше 70 лет, потому что пожилые люди, которые не прошли ревакцинацию, с большей вероятностью заболеют из-за того, что они получают более слабый иммунный ответ на первые две дозы вакцины.
Банальный факт заключается в том, что третью инъекцию, какой бы хорошей она ни была, нельзя делать до тех пор, пока не будут сделаны первые две, с которых должно пройти шесть месяцев. Поэтому тем, кто вообще не вакцинирован, необходимо это сделать. У вируса неограниченное время, и постоянно от него прятаться сложно.
Нужно ли получать бустерную дозу тем, кто переболел?
Отвечает профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс: Иммунный ответ, который получен вследствие перенесенного заболевания, подчиняется тем же правилам, что и при первичной вакцинации — сначала он сильный, затем падает, и в первую очередь ослабевает защита от заражения. В принципе, нынешняя практика — вводить одну дозу вакцины через шесть месяцев после перенесенного заболевания — это использование бустера. Согласно текущим данным, дополнительных бустерных доз (в дополнение к тем, что начали делать с лета) не требуется.
Отвечает Министерство социальных дел: Лицам, переболевшим COVID-19 и вакцинированным одной или двумя дозами, или переболевшим повторно, введение бустерной дозы на данный момент не считается необходимым.
Отвечает председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы, доктор Аркадий Попов: Переболевшие и получившие одну дозу — сейчас самая защищенная группа. Статистика показывает, что среди этих людей самый низкий уровень заражаемости. Скорее всего, им тоже понадобится бустерная доза, но когда — сроков пока нет. Так как при выборе групп населения, которым необходима бустерная доза, используются критерии наибольшего риска заражения и тяжелого течения болезни, в первую очередь для ревакцинации была выбрана группа 65+ — им настоятельно рекомендуется привиться третьей дозой. И также могут, но не обязательно, ревакцинироваться люди 18–65 лет. В этой группе и тяжелое течение болезни достаточно редкое явление, и риски смертности очень низкие.
Какими вакцинами проводится ревакцинация и что с чем можно комбинировать?
Отвечает Министерство социальных дел: В качестве бустерной дозы предлагается вакцина Pfizer/BioNTechi под названием Comirnaty. Вакцина Comirnaty подходит в качестве бустерной дозы независимо от того, посредством какой из используемых в Эстонии вакцин против COVID-19 был проведен курс вакцинации.
Отвечает председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы, доктор Аркадий Попов: Пока для ревакцинации доступна только вакцина Pfizer, которая подходит всем. Вакцина от компании Moderna одобрена в ЕС в качестве бустерной дозы, и сейчас мы ждем решения Комиссии по иммунопрофилактике относительно этой вакцины. На момент последнего заседания комиссии Moderna еще не была официально разрешена для использования в качестве бустерной дозы в Эстонии. Скорее всего, в ближайшее время комиссия соберется и какое-то решение вынесет. Также будет принято решение о том, с какими вакцинами можно будет комбинировать вакцину Moderna.
Отвечает профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс: Используемые в Эстонии вакцины перекрестно сочетаются: независимо от того, какой вакциной был сделан основной курс, ревакцинация может быть проведена вакциной Pfizer и, если решение будет принято, также вакциной Moderna.
Те, кто прошел первоначальную вакцинацию Astra Zeneca, будут ревакцинированы мРНК-вакциной. Это обеспечит очень хорошую иммунную защиту, аналогичную той, которая достигается при трех инъекциях мРНК-вакцины. В некоторых отношениях, может быть, даже лучшую защиту, потому что разные вакцины используют разные технологии и дополняют друг друга.
Как попасть на ревакцинацию?
Отвечает Министерство социальных дел: Если человек старше 65 лет и с момента завершения курса вакцинации прошло не менее шести месяцев, ему следует связаться со своим семейным врачом. В этом году семейные врачи также предлагают людям старше 65 лет бесплатную вакцинацию от гриппа, и обе вакцины можно сделать в один и тот же день.
Людей старше 65 лет и остальных желающих, у кого с момента введения второй дозы прошло больше шести месяцев, вакцинируют также в региональных пунктах вакцинации, в том числе в аптеках. Время для прохождения вакцинации можно забронировать по телефону 1247 или посредством электронной регистратуры.
Вакцинацию работников школ организует школьная медсестра, которая может вакцинировать сама или направить в ближайший пункт вакцинации. Работники сферы социальной защиты, как правило, обращаются к предприятию, организующему вакцинацию в их уезде. В домах попечения вакцинацию осуществляют лица, оказывающие услугу сестринского ухода. Работнику сферы здравоохранения следует обратиться к своему работодателю.
Нужно ли для получения бустерной дозы иметь при себе сертификат о вакцинации?
Отвечает Министерство социальных дел: Когда люди приходят на вакцинацию, то на основании личного кода медицинский работник может посмотреть, сколько доз какой вакцины человек уже получил. Такая практика существует при любой дозе — первой, второй, третьей.
Отличаются ли возможные побочные эффекты после бустерной дозы от побочных эффектов от первых двух доз?
Отвечает Министерство социальных дел: Возможные реакции после введения бустерной дозы аналогичны реакциям после введения второй дозы. Большинство из них — это локальные побочные эффекты, которые считаются легкими и проходят за пару дней. Имеющиеся на данный момент сведения указывают на то, что они появляются несколько чаще, чем побочные эффекты после получения второй дозы.
Отвечает профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс: Как исследования, так и реальная жизнь показывают, что в целом они схожи с побочными эффектами после второй инъекции. Так ли это, я не знаю. Вся лаборатория вирусологии была ревакцинирована, и, по нашему собственному опыту, побочных эффектов было меньше, чем после второй дозы. Правда, нас было всего семеро; безусловно, есть и те, у кого опыт противоположный. Исследования подтверждают, что у пожилых людей меньше побочных эффектов, чем у молодых.