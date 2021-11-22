Третий — не лишний. Ответы на главные вопросы о бустерной дозе вакцины от коронавируса

Что такое бустерная доза и для чего она нужна?

Отвечает Министерство социальных дел: Бустерная доза вакцины против COVID-19 — это третья доза, которая требуется людям старше 65 лет и совершеннолетним жителям домов попечения, если после завершения курса вакцинации прошло не менее полугода.

Для людей с иммунодефицитом бустерная доза означает четвертую дозу вакцины, которую следует сделать, если после получения дополнительной, третьей дозы вакцины против COVID-19, прошло как минимум полгода. Пациентам с иммунодефицитом, переболевшим COVID-19, следует обсудить необходимость введения бустерной дозы со своим иммунологом.

Отвечает профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс: Ревакцинация — это не что-то такое, что было изобретено специально для коронавируса. Это стандартный протокол иммунизации. Например, вакцину от полиовируса, который является причиной полиомиелита, дети получают пять раз: в три месяца, в четыре с половиной месяца, в шесть месяцев, в полтора-два года и в шесть-семь лет. То же самое и со многими другими вакцинами.

Назначение бустерной дозы — перезапустить иммунную память и в свою очередь выработку антител. Бустерная доза обеспечивает мощный иммунный ответ и усиливает иммунную память.

В начале вакцины провоцируют выработку очень большого количества нейтрализующих вирус антител, которые обеспечивают чрезвычайно сильную защиту от заражения и болезни в течение пары-тройки месяцев. После этого количество антител начинает уменьшаться, а вместе с этим и эффективность защиты. Сперва ослабевает защита от заражения и от болезни легкого течения. Ослабление защиты от тяжело протекающего заболевания, которая частично обеспечивается иммунной памятью, заметна у пожилых людей, так как у них вакцинация обычно вызывает более слабый иммунный ответ, у молодых это не настолько явно. Отсюда вытекает необходимость бустерных доз для пожилых.