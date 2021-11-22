22.11.2021, 07:15
В США несколько человек погибли, когда внедорожник въехал в рождественский парад(1)
Foto: CITY OF WAUKESHA VIA FACEBOOK, CITY OF WAUKESHA via REUTERS
Полиция сообщила о погибших в результате наезда автомобиля на предпраздничный парад в пригороде Милуоки в американском штате Висконсин, пишет DW.
Внедорожник прорвал полицейские ограждения и врезался в рождественский парад в американском штате Висконсин. Во время предпраздничного шествия в пригороде Милуоки - городке Уокешо - пострадали более 20 человек, есть жертвы. Об этом сообщила городская полиция в воскресенье, 21 ноября.
Среди пострадавших - дети, участники оркестра и танцевальная труппа. 11 взрослых и 12 детей госпитализированы. Полиция пытается опознать погибших.
Глава полиции Дэн Томпсон заявил, что расследование продолжается, уже обнаружены автомобиль и подозреваемый, он задержан. Томпсон отложил вопросы до следующего брифинга.