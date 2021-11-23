23.11.2021, 11:10
Чудо-шайба в Континентальной хоккейной лиге
Фото: Scanpix
Чешский защитник "Нефтехимика" Рональд Кнот открыл счет в игре против ярославского "Локомотива" броском из своей зоны.
Защитник "Нефтехимика" из Нижнекамска Рональд Кнот в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива" забросил шайбу броском со своей половины поля.
Эпизод произошел на 14-й минуте матча, когда Кнот бросил по воротам "Локомотива", не доходя до синей линии, после чего "Нефтехимик" вышел вперед. Эта шайба стала единственной в матче, благодаря которой "Нефтехимик" победил со счетом 1:0.