Палестинец открыл стрельбу в Иерусалиме. Трое ранены, двое убиты

Стрелявший, 42-летний палестинец из Восточного Иерусалима, по данным израильского МВД, использовал автоматическое оружие. Он был убит ответным огнем полиции. Разыскивается его сообщник.

Один из раненых скончался в больнице, еще один серьезно ранен. Также пострадали двое израильских полицейских.

Нападение произошло в районе Цепной улицы, находящейся недалеко от Храмовой горы и отделяющей мусульманский квартал от еврейского.

Группировка ХАМАС подтвердила, что мужчина был членом ее политического крыла. Палестинские СМИ называли его имя, Фади Абу Шахайдам.

По словам министра внутренней безопасности Израиля Омера Бар-Лева, стрелявший был одет как еврей-хасид.

"Он двигался по переулкам и довольно много стрелял. К счастью, аллея оказалась по большей части пустой, и, слава богу, жертв было сравнительно мало", — сказал он.

Последние крупные столкновения у мечети Аль-Акса, неподалеку от места сегодняшнего нападения, произошли в мае между палестинцами и израильской полицией. В окрестностях Храмовой горы нередко происходят нападения с применением холодного оружия, но применение огнестрельного — редкость.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал граждан сохранять бдительность.

Продолжится ли насилие?



Том Бейтмен — корреспондент на Ближнем Востоке.

С утра в воскресенье на узких улочках Старого города раздавались огнестрельные очереди.

На одном из видео, снятом с крыши, видны действия полицейских: одна группа бежит, другая в укрытии за каменной стеной.

Потом на записи видно тело стрелявшего, лежащее у дверей магазина. Из района, расположенного рядом со святынями самых чувствительных религий, начинается эвакуация.

Это самое серьезное нападение за много месяцев — премьер-министр Израиля заявил о возможности дальнейших атак и объявил повышенную готовность.

ХАМАС в своем заявлении связывает атаку с ситуацией в Восточной Иерусалиме, где палестинские семьи столкнулись с угрозой потери крыши над головой.

Иерусалим остается в самом центре конфликта, и любое подобное нападение рождает страх, что вскоре последует еще следующее.