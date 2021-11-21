Илья сменил русскую фамилию на финскую и сразу получил работу. На рынке труда в Финляндии процветает этническая иерархия

Новое имя в семье встретили с некоторой критикой. Брат даже потребовал показать документы, прежде чем поверил Илье.

Ilja Timonen — так теперь написано в паспорте.

35-летний Илья Тимонен сменил свою русскую фамилию на финскую и рекомендует сделать то же самое всем, у кого иностранная фамилия.

По крайней мере, если есть желание найти работу в Финляндии.

Финское имя полностью изменило ситуацию



В России Тимонен изучал технические науки, физику, математику и педагогику. В 2006 году он переехал в Финляндию.

Однако работу на новой родине было не найти. Он хотел стать монтажником электроники, но не смог даже пройти стажировку в этой области.

– Некоторые компании прямо рекламируют, что у нас работают только финские монтажники.

Помимо работы монтажником, Тимонен подавал заявления на вакансии переводчика с русского языка и учителя математики и физики — но безрезультатно. Затем, просто ради интереса, он решил проверить, сможет ли устроиться на работу с вымышленным финским именем.

– Они перезвонили мне через неделю и предложили работу в качестве замещающего учителя.

Тимонен подумал, что он мог бы отказаться от своей русской фамилии, раз это явная проблема на рынке труда.

"Имя не делает человека хуже"



Решение было простым.

– Вначале после переезда я пытался укрепить свою идентичность в Финляндии, но со временем понял, что это бессмысленно. Это имя не имеет для меня особого значения. Важно то, как я выполняю свою работу.

В транслитерации имени "Илья" букву "y" заменили на "j", а новая финская фамилия досталась от карельских бабушки и дедушки. Тимонен не хочет, чтобы его старую фамилию упоминали в статье.

– Согласно моей родословной, это имя не имеет долгой истории и ничего не значит.

В любом случае, в финском паспорте его транслитерировали с кириллицы неправильно.