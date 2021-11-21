Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса

Об этом российский лидер сообщил на встрече с заместителем директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Он уточнил, что сделал прививку "Спутником Лайт".

Путин отметил, что спустя два часа после прививки чувствует себя нормально.

Логунов пояснил, что "по сути это ("Спутник-Лайт" — ИФ) и есть первый компонент (вакцины)".

Глава государства поинтересовался объемом вакцины, которую ему ввели в воскресенье. Замдиректора Центра имени Гамалеи подтвердил, что это такой же объем, как при первом уколе.

23 марта стало известно, что президент РФ сделал прививку от COVID-19. Вторым компонентом он привился 14 апреля. Позднее Владимир Путин признался, что вакцинировался "Спутником V".

В ходе беседы с замдиректора Центра имени Гамалеи российский президент отметил, что в России свыше 50 млн человек привились от коронавирусом "Спутником V". По его словам, "в тех странах, которые ее признали и применяют свыше 100 млн, под 120 млн уже".