21.11.2021, 17:46
Устанавливающим заграждения на границе резервистам выдали боеприпасы. Зачем?
Foto: Taavi Sepp
Резервистам, устанавливающим колючую проволоку на восточной границе Эстонии в рамках дополнительных учебных сборов "Шип-2021", выдали боеприпасы. По словам Сил обороны, это обычная часть учений.
По словам пресс-секретаря Сил обороны Айво Вахеметса, выдача боеприпасов вместе с вооружением и другим снаряжением — это обычный процесс формирования подразделения и достижения боеспособности.
Но не опасно ли отправлять в поле резервистов с боеприпасами? По словам Вахеметса, нет. "Боеприпасы всегда входят в число табельного снаряжения подразделения для защиты себя, вооружения и снаряжения, и в том случае, если для подразделения нет прямой угрозы. Так это и сейчас", — сказал Вахеметс.
По словам Вахеметса, боеприпасы выдают подразделениям сразу в ходе формирования. "Оружие было при себе у солдат с начала учений", — пояснил Вахеметс.