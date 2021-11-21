Новости Эстонии
21.11.2021, 17:46

Устанавливающим заграждения на границе резервистам выдали боеприпасы. Зачем?

 
Foto: Taavi Sepp
Резервистам, устанавливающим колючую проволоку на восточной границе Эстонии в рамках дополнительных учебных сборов "Шип-2021", выдали боеприпасы. По словам Сил обороны, это обычная часть учений.

По словам пресс-секретаря Сил обороны Айво Вахеметса, выдача боеприпасов вместе с вооружением и другим снаряжением — это обычный процесс формирования подразделения и достижения боеспособности.

Но не опасно ли отправлять в поле резервистов с боеприпасами? По словам Вахеметса, нет. "Боеприпасы всегда входят в число табельного снаряжения подразделения для защиты себя, вооружения и снаряжения, и в том случае, если для подразделения нет прямой угрозы. Так это и сейчас", — сказал Вахеметс.

По словам Вахеметса, боеприпасы выдают подразделениям сразу в ходе формирования. "Оружие было при себе у солдат с начала учений", — пояснил Вахеметс.

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