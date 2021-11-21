Устанавливающим заграждения на границе резервистам выдали боеприпасы. Зачем?

Но не опасно ли отправлять в поле резервистов с боеприпасами? По словам Вахеметса, нет. "Боеприпасы всегда входят в число табельного снаряжения подразделения для защиты себя, вооружения и снаряжения, и в том случае, если для подразделения нет прямой угрозы. Так это и сейчас", — сказал Вахеметс.