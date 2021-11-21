Премьер Польши пригрозил полностью закрыть границу с Беларусью

”Мы готовы закрыть и другие пункты пересечения границы, а также возможности для транзита и торговли, чтобы оказать экономическое давление на режим [президента Беларуси Александра] Лукашенко”, — сказал Моравецкий.

Он напомнил, что пока Польша приняла решение закрыть только один пункт пропуска на границе с Беларусью. Речь идет о пункте пропуска ”Кузница” (”Брузги” с белорусской стороны), который закрывается с 21 ноября. Именно здесь в начале ноября был разбит лагерь мигрантов, которые пытались попасть на территорию Европейского союза.

Глава польского правительства сообщил, что в распоряжении Варшавы есть ”крайне острые” видеокадры, на которых белорусские силовики инструктируют ближневосточных мигрантов, как атаковать польских офицеров с ножом. По словам Моравецкого, эти записи могут означать только то, что сценарии с белорусской стороны могут быть очень радикальными. ”Действия белорусских спецслужб и чиновников могут привести к серьезному обострению [ситуации]. <…> Вот почему мы, со своей стороны, также готовы использовать эту лестницу эскалации, то есть закрывать пограничные переходы”, — добавил он.

Отвечая на вопрос, как он оценивает поддержку со стороны ЕС, НАТО и других союзников в отношении ситуации на польско-белорусской границе, Моравецкий сказал: ”Реакция ЕС и наших американских союзников и союзников по НАТО хорошая”. ”Они демонстрируют прекрасное понимание того, что происходит в нашей стране на восточной границе”, — добавил премьер.

Он поблагодарил западных союзников за такой подход, потому что, по его словам, ”в прошлом не всегда было так”. ”Я думаю, что это признак трезвого взгляда на ситуацию”, — заметил Моравецкий, добавив, что ситуацию с беженцами можно охарактеризовать как ”многопоточную, множественную угрозу нормальному функционированию ЕС”.