Enefit Volt начал предоставлять услугу умной зарядки электромобилей в Латвии и Литве
По словам руководителя по развитию бизнеса Enefit Volti Керта Пяэбо, предложение решений для зарядки электромобилей частным лицам и компаниям в Латвии и Литве является важным шагом в поддержку прорыва в области чистого транспорта.
”Эстония, Латвия и Литва сталкиваются с общими вызовами: выбросы нашего транспортного сектора высоки, парк автомобилей устарел, а готовность людей покупать электромобили и поддерживать решение этих проблем находится на довольно скромном уровне, — сказал Пяэбо. — Владеть электромобилем разумно уже сегодня, не только с точки зрения экологичности, но и с экономической точки зрения, особенно с учетом предлагаемых субсидий на покупку. Цель Enefit Volt — сделать с помощью своих решений зарядку настолько простой, удобной и доступной, чтобы при покупке следующего транспортного средства электромобиль не только рассматривался в числе альтернатив, но и являлся предпочтительным выбором”.
Поначалу Enefit Volt предлагает в Латвии и Литве решения от зарядного устройства до установки, постоянно добавляя в портфель продуктов новые решения, некоторые из которых уже доступны эстонским клиентам: например, аренда зарядного устройства в качестве полной услуги, зарядка для многоквартирных домов и смарт-приложение. Как и в Эстонии, цель состоит в том, чтобы после установки зарядного устройства быть доступными для клиентов посредством технической поддержки, управления зарядным устройством, мониторинга и обслуживания.
”Наша главная цель как части концерна Eesti Energia — поддерживать как частных лиц, так и предприятия в выполнении зеленого переворота и быть для них партнером на пути к сокращению выбросов до нуля, — добавил Пяэбо. - Чистый транспорт играет критическую роль в достижении этой цели. Исследования показывают, что более 80% всех зарядок электромобилей происходит на работе или дома, то есть там, где электромобиль остается припаркованным на продолжительное время. Именно поэтому мы концентрируемся на этих сферах в Латвии и Литве. Я благодарю всех имеющихся клиентов, которые помогли нам разработать новые услуги. Каждый новый пользователь электромобиля мотивирует нас прилагать еще больше усилий”.
Присутствие в Эстонии, Латвии и Литве позволяет Enefit Volt быть партнером многочисленных предприятий, которые также работают во всех трех странах Балтии, предлагая им одинаковое качество услуг на одинаковой основе вне зависимости от местоположения.
”В ближайшие четыре-пять лет электромобили станут неотъемлемой частью не только транспорта, но и электросистемы, — добавил Пяэбо. - В 2025 году Эстония, Латвия и Литва присоединятся к энергетической системе Центральной Европы, это означает, что только мы будем нести ответственность за стабилизацию электросети стран Балтии. Важную роль в этом могут сыграть и электромобили, аккумуляторы которых могут использоваться для обеспечения стабилизации сети за счет двусторонней зарядки, принося таким образом дополнительный доход владельцам. Мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время предложить эти решения нашим клиентам”.
Следующим шагом Enefit Volt в Эстонии является предложение решений по зарядке для многоквартирных домов, чтобы умная и удобная зарядка стала легкодоступной и для жителей многоквартирного дома. Помимо решений для бытовых и коммерческих клиентов, Enefit Volt управляет крупнейшей в Эстонии сетью зарядных устройств общего пользования, которая включает в себя около 190 зарядных устройств.