Enefit Volt начал предоставлять услугу умной зарядки электромобилей в Латвии и Литве

По словам руководителя по развитию бизнеса Enefit Volti Керта Пяэбо, предложение решений для зарядки электромобилей частным лицам и компаниям в Латвии и Литве является важным шагом в поддержку прорыва в области чистого транспорта.

”Эстония, Латвия и Литва сталкиваются с общими вызовами: выбросы нашего транспортного сектора высоки, парк автомобилей устарел, а готовность людей покупать электромобили и поддерживать решение этих проблем находится на довольно скромном уровне, — сказал Пяэбо. — Владеть электромобилем разумно уже сегодня, не только с точки зрения экологичности, но и с экономической точки зрения, особенно с учетом предлагаемых субсидий на покупку. Цель Enefit Volt — сделать с помощью своих решений зарядку настолько простой, удобной и доступной, чтобы при покупке следующего транспортного средства электромобиль не только рассматривался в числе альтернатив, но и являлся предпочтительным выбором”.

Поначалу Enefit Volt предлагает в Латвии и Литве решения от зарядного устройства до установки, постоянно добавляя в портфель продуктов новые решения, некоторые из которых уже доступны эстонским клиентам: например, аренда зарядного устройства в качестве полной услуги, зарядка для многоквартирных домов и смарт-приложение. Как и в Эстонии, цель состоит в том, чтобы после установки зарядного устройства быть доступными для клиентов посредством технической поддержки, управления зарядным устройством, мониторинга и обслуживания.