Танель Кийк: альтернативой тестированию в школе является дистанционное обучение

В новом выпуске дискуссионной передачи "Своя правда", который выйдет в эфир в понедельник, 22 ноября, в 20:25 на канале ETV+, две стороны расколотого пандемией общества попытались поговорить начистоту и объяснить причину, почему одни считают вакцинацию единственной возможностью выхода из кризиса, а другие требуют не покушаться на их право выбора и свободы.

Детская тема накалилась до бела: вакцинация среди детей еще не набрала обороты, но постоянное тестирование в школах вызывает шквал недовольства среди родителей.

Министр здоровья и труда Танель Кийк объяснил, что тестирование сегодня является альтернативой дистанционному обучению. Это дает возможность держать школы открытыми, поскольку обучение на дому подходит не всем, а проблемы в образовании будут аукаться всю жизнь, как и проблемы с душевным здоровьем, которые возникают от такой изоляции.