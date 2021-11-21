Ученые: COVID-сертификат для переболевших должен быть действителен не менее 12 месяцев

Чаще всего заражение коронавирусом происходит в верхних дыхательных путях — слизистых оболочках носа и горла. Симптомы заболевания выражены слабо или совершенно незаметны. В редких случаях инфекция достигает нижних отделов легких, тогда болезнь протекает гораздо тяжелее.

Мало кто знает, но в верхних дыхательных путях расположена мощная часть иммунной системы — т. н. иммунная система слизистых оболочек. мРНК-вакцина обеспечивает прочную защиту внутри организма, но ее воздействие как активатора иммунной системы слизистых оболочек ограничено. Для достижения коллективного иммунитета необходимо при помощи вакцин активировать именно эту часть иммунной системы, и в идеале вакцины от COVID-19 следует вводить через нос или рот, например, в виде капель. К сожалению, таких вакцин у нас пока нет, хотя они разрабатываются. А пока мы можем использовать вакцины с мРНК, которые, конечно, не вызывают коллективного иммунитета, но доказали, что способны предотвратить тяжелое протекание болезни.