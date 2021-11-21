ФОТО | Привезенные к границе Литвы на грузовиках иракцы уверяют, что они там оказались не по собственной воле

Группа из 13 иракцев сидит у костра на белорусской стороне, около Девенишкской петли (Шальчининкский район).

Рядом с местом, где они расположились, находится граница с Литвой, территория ЕС. Но они туда не идут. Неподалеку стоят вооруженные автоматами белорусские пограничники.

Это те же иракцы, одного из которых через спальный мешок схватила собака, когда кинолога ослепили огнями белорусские пограничники. Сообщалось, что человек не пострадал, собака не прокусила спальный мешок. Мужчины знают, что в Литву их не пустят. Они просили литовских пограничников дать им номер посольства Ирака в Москве. Им его дали.

Иракцы и Delfi повторили, что хотят вернуться домой.

Говорящий по-английски нелегальный мигрант согласился дать интервью журналисту:

– Откуда вы приехали?

– Из иракского Курдистана.

– Что вы здесь делаете?

– Нас сюда привезли. Мы находимся здесь уже 10 дней. Не можем попасть ни в одну из стран.

– Мы видим белорусских пограничников. Вы хотите сказать, что они вас сюда привезли?

– Да.

– Из Минска?

– Из Минска.

– Вы хотите попасть в Литву? Вы у самой границы.

– Нет, мы хотим вернуться в Ирак.

– Мы знаем, что вы звонили в посольство.

– Да, мы звонили в иракское посольство. Они пытаются нам помочь, мы ждем помощи.

– Если вы пойдете в другом направлении, что эти пограничники предпримут?

– Они всюду следуют за нами. Мы пытались вернуться назад, но они возвращают нас обратно.

– Как вас сюда привезли?

– На военных грузовиках. У нас были действующие визы.

– Они применяли силу?

– Конечно, да.

– Расскажите подробнее.

– Извините, но не могу, не могу говорить об этой ситуации.

– Почему вообще вы приехали в Беларусь?

– Все сюда ехали, потому что обещали, что Европа всех примет, легально, что можно будет легально перейти границу. Но нас привезли сюда, привезли много людей. Один пропал — мужчина с четырехлетним ребенком, его нет уже несколько дней.

– Вы читали об этом в социальных сетях?

– Нет, они были с нами. Нам звонили и спрашивали, с нами ли они, их нет, ни с нами, ни в других группах.