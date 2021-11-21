За сутки в Эстонии выявлено 837 случаев заражения коронавирусом, умерли семь человек

По состоянию на утро 21 ноября в больнице находится 431 зараженный коронавирусом пациент. Из них 349 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 265, или 76%, не вакцинированы и 84, или 26%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 22 новых историй болезни. Умерло семь зараженных коронавирусом.

За последние сутки проанализировали 5 711 результатов теста, из которых 837 оказались положительными. Из получивших положительный тест 549 не были вакцинированы и 288 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 2 114 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 489. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 144 556 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 58,7%.

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