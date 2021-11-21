ФОТО И ВИДЕО | Премьер-министр Польши в Таллинне: поддержка Эстонии на границе — важный знак солидарности

"Безопасность Эстонии начинается с границы Латвии, Литвы и Польши", — сказала премьер-министр Кая Каллас на пресс-конференции. Она добавила: "Попытки пересечения границы стали более агрессивными, и мы прогнозируем, что давлении на границе сохранится, потому что Лукашенко еще не достиг своих целей".

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, восточная граница Польши стоит лицом к лицу с войной нового вида. "Здесь используют как оружие мигрантов, где ложная информация тоже является оружием. Это гибридная война", — сказал Моравецкий. Премьер-министр Польши обозначил, что речь идет о синхронности нескольких кризисов, назвав кризис мигрантов, энергии и природного газа. "Мы видим то, что давление растет на восточной границе НАТО и Евросоюза", — сказал Моравецкий. Он поблагодарил Эстонию и премьер-министра Каллас за предложение поддержки и добавил, что это важный знак солидарности.

Премьер-министр Польши сказал, что сейчас видят эскалацию угроз на границе и, поскольку угрозы растут, следует на них реагировать, то есть усиливать присутствие на восточной границе Европы. "Также мы должны усиливать свои реакции на шантаж", — сказал Моравецкий.