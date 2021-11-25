РЕЦЕПТ | Английский рождественский кекс

Все, кто опробовал этот рецепт, печет кексы каждый год, позабыв покой и сон!

Впереди Первый Адвент, время начинать печь Рождественские кексы. Выпечка к рождеству есть во многих странах — итальянцы пекут Панеттоне, в Германии — штоллены. А мне больше всего нравится английский вариант. Самое лучшее в этом рецепте — кекс может храниться практически вечно, до Пасхи долежит, честное слово! И со временем он становится только лучше.

Вам понадобится: сливочное масло, сахар, яйца и мука — все берете в пропорции 1:1. Удобнее всего отталкиваться от веса пачки масла — если у вас 200-граммовая, берите 4 яйца, по 200 грамм сахара и муки. На 250 грамм соответственно 5 яиц и сахара с мукой по 250 грамм.

Все, можно начинать печь кекс, но чтобы было интереснее, нужно добавить сухофрукты. Берите все, что найдете — изюм, чернослив, курагу, кумкваты, апельсиновые цукаты, сушеную клюкву… Можно сразу взять хоть готовую смесь из "Максимы". И не забудьте прихватить бутылочку коньяка или рома — те, что по акции, вполне подойдут для нашей благородной цели.

Сухофрукты нужно сложить в банку и залить алкоголем, хотя бы часа за 4 до выпечки. Можно завести специальную сухофруктовую банку и при необходимости пополнять запасы — если вдруг вы захотите одарить кексами друзей и знакомых.

Орехи вам тоже пригодятся — их можно залить алкоголем в другой банке. Не кладите туда соленый арахис — фундук, миндаль и грецкие подойдут.

Итак, начинаем подготовку. Вам пригодится планетарный миксер — если его нет, можно взять любой обычный, но удобнее будет тот, который не нужно держать в руках. Пачку масла нужно оставить при комнатной температуре на несколько часов, чтобы масло стало мягким.

Переложить его в чашу миксера, добавить сахар и взбивать до тех пор, пока масса не станет белой однородной и как бы чуть-чуть жидковатой.

После этого начинаем добавлять по одному яйцу — добавили яйцо, взбили до однородной массы — добавляем следующее яйцо, и так, пока не закончатся яйца.