РЕЦЕПТ | Английский рождественский кекс
Все, кто опробовал этот рецепт, печет кексы каждый год, позабыв покой и сон!
Впереди Первый Адвент, время начинать печь Рождественские кексы. Выпечка к рождеству есть во многих странах — итальянцы пекут Панеттоне, в Германии — штоллены. А мне больше всего нравится английский вариант. Самое лучшее в этом рецепте — кекс может храниться практически вечно, до Пасхи долежит, честное слово! И со временем он становится только лучше.
Вам понадобится: сливочное масло, сахар, яйца и мука — все берете в пропорции 1:1. Удобнее всего отталкиваться от веса пачки масла — если у вас 200-граммовая, берите 4 яйца, по 200 грамм сахара и муки. На 250 грамм соответственно 5 яиц и сахара с мукой по 250 грамм.
Все, можно начинать печь кекс, но чтобы было интереснее, нужно добавить сухофрукты. Берите все, что найдете — изюм, чернослив, курагу, кумкваты, апельсиновые цукаты, сушеную клюкву… Можно сразу взять хоть готовую смесь из "Максимы". И не забудьте прихватить бутылочку коньяка или рома — те, что по акции, вполне подойдут для нашей благородной цели.
Сухофрукты нужно сложить в банку и залить алкоголем, хотя бы часа за 4 до выпечки. Можно завести специальную сухофруктовую банку и при необходимости пополнять запасы — если вдруг вы захотите одарить кексами друзей и знакомых.
Орехи вам тоже пригодятся — их можно залить алкоголем в другой банке. Не кладите туда соленый арахис — фундук, миндаль и грецкие подойдут.
Итак, начинаем подготовку. Вам пригодится планетарный миксер — если его нет, можно взять любой обычный, но удобнее будет тот, который не нужно держать в руках. Пачку масла нужно оставить при комнатной температуре на несколько часов, чтобы масло стало мягким.
Переложить его в чашу миксера, добавить сахар и взбивать до тех пор, пока масса не станет белой однородной и как бы чуть-чуть жидковатой.
После этого начинаем добавлять по одному яйцу — добавили яйцо, взбили до однородной массы — добавляем следующее яйцо, и так, пока не закончатся яйца.
Взбиваем всю массу до однородности и просеиваем в нее муку. Аккуратно перемешиваем массу снизу вверх, добавляем орехи и сухофрукты.
Перемешиваем, выкладываем в смазанную форму, можно использовать специальную бумажную.
Печем при температуре 150–170 градусов, минут 30–40, проверяем на готовность зубочисткой — втыкаем в центр — если сухая — кекс готов.
Даем остыть! Если очень голодные, можете съесть, но лучше уже на следующий день.
Готово, вы великолепны! Для хранения лучше завернуть кекс в фольгу и пленку, можно поставить в холодильник, но и при комнатной температуре с ним ничего не случится.
Совет для особых ценителей — раз в несколько дней ”поите” кекс коньяком или ромом, тогда к Рождеству он как следует пропитается.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.