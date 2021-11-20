Дефицит рабочей силы в Эстонии повышает заработную плату

По данным Департамента статистики, в третьем квартале уровень безработицы значительно снизился и составил 5,7%. Число ищущих работу летом было на 14 000 меньше, чем годом ранее, но все же на 12 000 больше, чем два года назад. Такое значительное снижение числа безработных стало неожиданностью. Число людей, зарегистрированных в качестве безработных в Кассе по безработице, в третьем квартале было на 6000 больше, чем показывает исследование Департамента статистики.

В третьем квартале экономический рост оставался очень сильным. Сильно выросли как экспорт, так и потребление. Лето было исключительно тёплым, и в это время проходило множество мероприятий. Тратились сбережения, накопленные в период коронакризиса, а также деньги, снятые со второй пенсионной ступени. Это повысило спрос на рабочую силу. По данным Департамента статистики, в третьем квартале число работников выросло на 6000 человек по сравнению с прошлым годом, особенно в секторе услуг. В то же время число занятых по-прежнему на 16 000 человек меньше, чем два года назад.

Несмотря на быстрое распространение коронавируса, в Эстонии существует мало ограничений, а те, что есть, не затрагивают большинство секторов экономики. Спрос на различные товары и услуги остаётся высоким как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это благоприятствует росту занятости и дальнейшему снижению уровня безработицы. Однако распространение вируса будет иметь некоторые негативные последствия для экономики и рынка труда, особенно в некоторых отраслях, таких как туризм или развлечения, где требуется большое количество рабочей силы.

Спрос на новых работников значительно вырос в промышленности и в сфере услуг. От 40 до 50 процентов предприятий считают нехватку рабочей силы самым большим препятствием для роста.