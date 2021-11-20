ФОТО | Кая Каллас на восточной границе: установка временных заграждений послужит в качестве устрашения

Премьер-министр республики Кая Каллас в ходе своего визита в приграничный город заявила, что не видит прямой угрозы и повторения ситуации как в Польше, так и в Литве, передает rus.err.ee.

"На данный момент опасности для эстонской границы нет. Но дополнительные учебные сборы имеют практическую цель. Как вы видите, здесь пограничного забора нет. Установка временных заграждений поможет уберечь нас от возможных опасностей и послужит в качестве устрашения", — сказала в интервью "Актуальной камере" премьер-минимстр Эстонии Кая Каллас.

PPA нанес на карту до десяти участков, где с помощью резервистов и военнослужащих можно протянуть 120 км колючей проволокой на протяжении 40 километров. Один картографированный участок находится в Нарве, остальные на сухопутной границе на юго-востоке Эстонии. Строительство начнется на тех участках, где риск незаконного пересечения границы наиболее высок.

Поскольку работа проходит в приграничной зоне, где движение происходит по твердым правилам, резервистов и военнослужащих сопровождают пограничники.

До 25 ноября к границе перемещается дорожная техника Сил обороны, в передвижении участвуют больше полицейских и пограничников, чем обычно. До 26 ноября на восточной границе установлены и ограничения на полеты пилотируемого и беспилотного авиатранспорта.