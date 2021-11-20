"Один из самых сложных опытов в моей жизни". Кристина Каллас поработала волонтером в очаге заражения COVID-19

Каллас целую неделю проработала волонтером в доме призрения, где в результате вспышки коронавируса заразилось большинство клиентом и сотрудников.

"Это один из самых сложных опытов в моей жизни", — признает Каллас. Политик рассказывает, что научилась многим новым умениям: например, как кормить лежачего или же налаживать контакт с больным деменцией.

Каллас отметила, что зарплата сотрудника дома призрения составляет всего 5 евро в час брутто, а тем временем коалиция Тарту решила повысить мэру зарплату.