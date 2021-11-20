20.11.2021, 20:49
"Один из самых сложных опытов в моей жизни". Кристина Каллас поработала волонтером в очаге заражения COVID-19
Foto: Kristina Kallas
Председатель партии "Ээсти 200" Кристина Каллас отправилась на работу волонтером в дом призрения в Пылва, где произошла масштабная вспышка коронавируса. По ее словам, это стало одним из самых сложных опытов в ее жизни.
Каллас целую неделю проработала волонтером в доме призрения, где в результате вспышки коронавируса заразилось большинство клиентом и сотрудников.
"Это один из самых сложных опытов в моей жизни", — признает Каллас. Политик рассказывает, что научилась многим новым умениям: например, как кормить лежачего или же налаживать контакт с больным деменцией.
Каллас отметила, что зарплата сотрудника дома призрения составляет всего 5 евро в час брутто, а тем временем коалиция Тарту решила повысить мэру зарплату.