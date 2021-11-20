Корь способна обнулить иммунитет. Это особенно опасно при пандемии COVID-19

Переболев корью, человек утрачивает иммунную память обо всех патогенах, с которыми он сталкивался прежде — о каждой простуде, каждом штамме гриппа, бактериях и вирусах и, что самое главное, о каждой вакцинации.

Эпидемия закончилась, но еще собрала свою последнюю жатву. У жителей Уполу проявилась иммунная амнезия — феномен, существовавший тысячелетиями, но открытый наукой лишь в 2012 году.

Чрезвычайное положение отменили 28 декабря. К тому времени на острове переболели 5667 человек, включая 8% всех детей младше 15 лет. 81 человек скончался, в том числе три ребенка из одной семьи.

Как мрачное напоминание о красных крестах на дверях зараженных домов во время средневековых эпидемий чумы, рядом с жилищами непривитых семей на кустах, столбах и деревьях появились красные флаги. Врачи ходили от дома к дому, вакцинируя тех, кто еще не сделал этого.

Введя чрезвычайное положение, власти прибегли к радикальным решениям. Закрылись школы, магазины, предприятия и аэропорт. Офисных работников отправили на карантин. Гражданам настоятельно рекомендовали оставаться дома. Улицы опустели, и Уполу превратился в остров-призрак.

2 октября на острове было зафиксировано сразу семь случаев кори, но школы — идеальное место для распространения вируса, к которому особенно восприимчивы дети — продолжили работать как обычно. Временно запретили только школьные торжественные мероприятия, но и эту меру кое-где проигнорировали. Через месяц заболели уже 716 человек из 197 тысяч обитателей острова.

Тремя месяцами ранее у местного жителя, прилетевшего из Новой Зеландии, где свирепствовала эпидемия кори, на теле появилась характерная красно-коричневая сыпь. Был поставлен диагноз "подозрение на корь", но болезнь развития не получила, и дальнейших действий не предпринималось.

Поздно вечером 15 ноября 2019 года, когда припортовая столица уже засыпала, правительственные чиновники спешили на совещание, чтобы обсудить экстренную ситуацию. Через несколько часов они объявили чрезвычайное положение, вступившее в силу немедленно.

Это случилось на острове Уполу из архипелага Самоа , крошечном изумрудно-зеленом пятнышке среди голубизны Тихого океана на полпути между Гавайями и Новой Зеландией, пишет Русская служба Би-би-си .

Потеря почти полная и долговременная. Организму приходится заново учиться тому, что в окружающей среде для него вредно, а что нет.

"Можно сказать, что вирус кори обнуляет иммунную систему, словно она прежде никогда не сталкивалась с микробами", — говорит профессор иммунологии Западного университета в Канаде Мансур Хаэрифар.

Как это работает? Сколько длится? Может ли способствовать эпидемиям других болезней?

Всем инфекциям голова

Корь — вирусное заболевание органов дыхания, распространяющееся воздушно-капельным путем. Считается, что оно передалось человеку от домашнего скота около 2,5 тысячи лет назад — вероятно, в связи с появлением густонаселенных городов.

Тысячи лет корь беспрепятственно поражала детей во всем мире. Редко кому до 15 лет удавалось ее избежать. В 1967 году, последнем, когда в Британии еще не делали прививок от кори, ею там переболели 406 407 человек.

Европейцы занесли корь, оспу и тиф в Новый Свет, где их прежде не было. Считается, что коренное население обеих Америк в течение 100 лет сократилось из-за этих болезней в десять раз.

Медики давно знали, что дети, переболевшие корью, сильнее подвержены другим инфекционным заболеванием и чаще умирают от них. По данным проведенного в 1995 году исследования, прививка от кори в дальнейшем снижает риск смерти на 30-86%.

Но никто не понимал, почему именно вирус кори столь могуществен.

В 2002 году группа японских ученых установила, что рецептор, к которому привязывается вирус кори, своего рода молекулярная дверь, через которую он проникает в организм, находится не в легких, как можно было ожидать, а в клетках иммунной системы.

"Это стало огромным сюрпризом и разительно расходилось с тем, что писали о распространении вируса кори в учебниках", — говорит профессор вирусологии университета им. Эразма Роттердамского в Нидерландах Рик де Сварт.