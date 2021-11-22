Мнение
22.11.2021, 11:31

МНЕНИЕ | "Настало время положить конец сокрытию жизненно важных лекарств"

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Отоман Мелоук
Фото автора Karolina Grabowska: Pexels
Недавно исполнилось 20 лет со дня принятия Всемирной торговой организацией Декларации о соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении. Так называемая Дохинская декларация, которую сравнивали с победой, была призвана ослабить тиски, в которых фармацевтические компании держат основные лекарства и вакцины, предоставить странам новые возможности для производства собственных доступных медицинских средств и спасти жизни людей. Но спустя два десятилетия корпорации злоупотребляют медицинскими патентами как никогда. Об этом в Devex пишет врач, работник ВОЗ Отоман Мелоук.

Хотя фармацевтические компании, безусловно, получили выгоду, каждый год миллионы людей по-прежнему умирают от предотвратимых и излечимых заболеваний, причем подавляющее большинство из этих людей — в странах с низким и средним уровнем дохода.

И, похоже, история обречена повториться еще раз с вакцинами против COVID-19. В этом году количество одних только бустерных прививок, сделанных в богатых странах, превысило общее количество обычных доз, введенных в странах с низким уровнем дохода.

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