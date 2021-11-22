22.11.2021, 11:31
МНЕНИЕ | "Настало время положить конец сокрытию жизненно важных лекарств"(11)
Фото автора Karolina Grabowska: Pexels
Недавно исполнилось 20 лет со дня принятия Всемирной торговой организацией Декларации о соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении. Так называемая Дохинская декларация, которую сравнивали с победой, была призвана ослабить тиски, в которых фармацевтические компании держат основные лекарства и вакцины, предоставить странам новые возможности для производства собственных доступных медицинских средств и спасти жизни людей. Но спустя два десятилетия корпорации злоупотребляют медицинскими патентами как никогда. Об этом в Devex пишет врач, работник ВОЗ Отоман Мелоук.