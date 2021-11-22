МНЕНИЕ | "Настало время положить конец сокрытию жизненно важных лекарств"

Хотя фармацевтические компании, безусловно, получили выгоду, каждый год миллионы людей по-прежнему умирают от предотвратимых и излечимых заболеваний, причем подавляющее большинство из этих людей — в странах с низким и средним уровнем дохода.

И, похоже, история обречена повториться еще раз с вакцинами против COVID-19. В этом году количество одних только бустерных прививок, сделанных в богатых странах, превысило общее количество обычных доз, введенных в странах с низким уровнем дохода.