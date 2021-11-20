ЧП и криминал
20.11.2021, 16:51

В Нымме от удара мусоровоза погиб 90-летний мужчина. Полиция ищет свидетелей

 
Sel aastal on Eestis juhtunud 813 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles on hukkunud 28 inimest.
Sel aastal on Eestis juhtunud 813 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles on hukkunud 28 inimest.
Foto: Argo Ingver
В субботу примерно в 12:45 в полицию поступило сообщение о том, что в таллиннском районе Нымме от удара мусоровоза погиб 90-летний мужчина, пишет rus.err.ee.

"По предварительным данным, трагическое происшествие произошло на улице Нелги, когда 40-летний водитель мусоровоза не заметил находившегося сзади автомобиля 90-летнего мужчину и двигаясь задним ходом сбил его. К сожалению, травмы 90-летнего мужчины были настолько серьезными, что он скончался на месте происшествия", — сообщила сотрудник Центра управления дорожным движением Пыхьяской префектуры Лийви Лейкманн-Сюгис.

Водитель мусоровоза был трезв, у него имеются права на вождение автомобилей этой категории. Более конкретные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного производства.

Полиция просит все свидетелей трагедии позвонить по телефону 612 59 43.

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