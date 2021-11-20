20.11.2021, 16:51
В Нымме от удара мусоровоза погиб 90-летний мужчина. Полиция ищет свидетелей
Foto: Argo Ingver
В субботу примерно в 12:45 в полицию поступило сообщение о том, что в таллиннском районе Нымме от удара мусоровоза погиб 90-летний мужчина, пишет rus.err.ee.
"По предварительным данным, трагическое происшествие произошло на улице Нелги, когда 40-летний водитель мусоровоза не заметил находившегося сзади автомобиля 90-летнего мужчину и двигаясь задним ходом сбил его. К сожалению, травмы 90-летнего мужчины были настолько серьезными, что он скончался на месте происшествия", — сообщила сотрудник Центра управления дорожным движением Пыхьяской префектуры Лийви Лейкманн-Сюгис.
Водитель мусоровоза был трезв, у него имеются права на вождение автомобилей этой категории. Более конкретные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного производства.
Полиция просит все свидетелей трагедии позвонить по телефону 612 59 43.