В Нымме от удара мусоровоза погиб 90-летний мужчина. Полиция ищет свидетелей

"По предварительным данным, трагическое происшествие произошло на улице Нелги, когда 40-летний водитель мусоровоза не заметил находившегося сзади автомобиля 90-летнего мужчину и двигаясь задним ходом сбил его. К сожалению, травмы 90-летнего мужчины были настолько серьезными, что он скончался на месте происшествия", — сообщила сотрудник Центра управления дорожным движением Пыхьяской префектуры Лийви Лейкманн-Сюгис.