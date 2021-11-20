Тренера "Вердера" отправили в отставку из-за поддельного сертификата о вакцинации

Накануне стало известно, что в отношении 47-летнего специалиста прокуратурой начато расследование по подозрению в использовании поддельного свидетельства о вакцинации.

”Из-за чрезвычайно напряженной ситуации для клуба, команды, моей семьи и меня самого, я решил, что немедленно завершу свою работу в качестве главного тренера ”Вердера”, — заявил Анфанг, вместе с которым клуб покинул его помощник Флориан Юнге, в отношении которого также ведется расследование.