ВИДЕО | "Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали". Интервью Александра Лукашенко Би-би-си

Корреспондент Би-би-си хотел продемонстрировать Лукашенко видео, на котором показаны люди, выходившие из изолятора на Окрестина в Минске с травмами, полученными в результате избиений.

"Не надо, не надо. Я это признаю, признаю" – ответил Лукашенко. "И в "Окрестина" получали там. – продолжил он. – И избитую милицию… вы только бойцов из "Окрестина" - вы не показывали, что они были избиты".