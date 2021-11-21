12-летняя дагестанка Самира Шихшабекова подписала контракт с академией "Манчестер Сити"

12-летняя дагестанка Самира Шихшабекова проживающая в Великобритании, заключила контракт с футбольной академией известного клуба "Манчестер Сити". Серьезное желание заниматься футболом у Самиры появилось после того, как она побывала на тренировках младшего брата.