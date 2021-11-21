21.11.2021, 09:23
12-летняя дагестанка Самира Шихшабекова подписала контракт с академией "Манчестер Сити"
Фото: Scanpix
Самира Шихшабекова заключила контракт с академией "Манчестер Сити”" Молодой футболистке 12 лет.
12-летняя дагестанка Самира Шихшабекова проживающая в Великобритании, заключила контракт с футбольной академией известного клуба "Манчестер Сити". Серьезное желание заниматься футболом у Самиры появилось после того, как она побывала на тренировках младшего брата.
Брат Самиры тоже воспитывается в данной академии. Любовь к спорту ребятам привил их отец, Магомед Шихшабеков, который занимался смешанными единоборствами. Самира Шихшабекова играет на позиции форварда. Тренеры академии прочат девочке перспективное будущее, — говорится в сообщении, опубликованном в "инстаграме" Министерства спорта Дагестана.