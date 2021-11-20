После рекордного роста акции Wise продолжают падать в цене

Накануне на торгах в Лондоне стоимость акций Wise достигла 721 пенса, к концу дня курс поднялся до 739 пенсов за акцию, информирует Äripäev.

Wise вышла на биржу в начале июля нынешнего года, торги начинались с 800 пенсов за акцию.

В сентябре курс достиг рекордных 1150 пенсов за акцию, с тех пор он снизился более чем на 35%.