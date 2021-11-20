Действительно ли открывающиеся в Эстонии магазины Lidl смогут предложить покупателям более низкие цены, а работникам более высокую зарплату?(7)
Немецкая сеть Lidl, известная в Европе своими низкими ценами, пока не раскрывает все карты и не называет точных дат открытия своих магазинов в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве. Но по всему видно, что открытие уже не за горами. Покупатели с нетерпением ждут возможности посмотреть на выгодные ценники, другие крупные магазины с тревогой ожидают прихода нового конкурента.
Интересно, что Lidl строит свои магазины прямо под носом у конкурентов, они в буквальном смысле находятся бок о бок. Например, один из них ожидает открытия на улице Tähesaju, где рукой подать до магазина Selver, или на Sõprusе pst, где через дорогу находится Rimi. Очевидно, ”гиганты” не пугают новичка.
В Латвии магазины Lidl открылись три недели назад, начав ценовую войну. Больше всего восторга у покупателей вызвали несказанно дешевые бананы — 0,39 евро за килограмм, а позднее и вовсе по 19 центов. Вслед за конкурентом и Rimi, и Maxima снизили цены на бананы до 29 и 39 центов, но не смогли долго удерживать их на таком уровне.
Директор Института конъюнктуры Марье Йосинг в интервью Maaleht отметила, что если бы не ожидания прихода Lidl, цены в наших магазинах уже давно взлетели бы выше, чем они сейчас есть. Lidl в этом плане стал сдерживающим фактором, но долго такая ситуация продолжаться не сможет. Такого же мнения придерживается и экономист Райво Варе.
”Именно из-за прихода Lidl цены в действующих магазинах пока сильно не повышались. Это означает, что Lidl, еще не открывшись, уже влияет на цены в других магазинах. Но, с другой стороны, несмотря на его эффект, цены еще будут повышаться, потому что за этим стоят другие механизмы. Это неизбежный процесс, который еще подталкивается и энергетическим кризисом. Тут вопрос не только в том, что происходит у нас, но и в том, что происходит в мире. Ведь значительную часть товаров мы закупаем извне. Кроме того, есть поставочный кризис: цепочки доставок работают нерегулярно, цены выросли. Это тоже рано или поздно повлияет на цену всех товаров во всех сетях, включая и Lidl”, — говорит экономист Райво Варе.
Сможет ли при этом кризисе Lidl удерживать позиции самого дешевого магазина? Экономист считает, что такая возможность у сети есть.
”Входя на рынок, какое-то время они смогут держать цены низкими. У крупной сети, вероятно, есть определенный буфер для того, чтобы выдержать какой-то период без прибыли. Но в любом случае, рано или поздно они тоже будут поднимать цены, возможно, выборочно, по своим специфическим правилам”, — говорит экономист.
По его словам, конкуренция с Lidl просто создала ситуацию, когда не будет резкого, повального повышения цен, а их рост будет постепенным по отдельным позициям.
Ставка на местное производство
Директор по закупкам Rimi Марис Раннус говорит, что их сеть на собирается вести безответственную ценовую войну с приходом Lidl. Но, естественно, Rimi отслеживает ситуацию с конкурентами и вносит нужные корректировки в свою стратегию.
”Новый конкурент, конечно, влияет на всех участников рынка, и придется биться за каждого клиента. Но это и заставляет думать по-другому, выходить с новыми идеями. У Rimi перед
Lidl есть преимущества. В частности, мы находимся на эстонском рынке более 20 лет и знаем предпочтения клиентов”, — добавляет руководитель по маркетингу Андрийа Арро.
Также Rimi делает ставку на товары местного, в т. ч. фермерского производства. Такой же акцент делает и Maxima.
”Мы надеемся, что наши клиенты и вообще жители Эстонии предпочитают местное производство и местные вкусы, чего Lidl, очевидно, предложить не сможет”, — говорит руководитель по маркетингу Maxima Eesti Тийа Шапель.
Она добавляет, что Lidl, конечно, уплотняет конкуренцию. Но Maxima продолжит предлагать качественные товары по низким ценам. На вопрос о том, сможет ли Maxima удерживать титул самого дешевого магазина и после открытия Lidl, представители сети отвечать не стали.
В сети Coop признают, что даже с приходом Lidl поднятие цен в магазинах неизбежно.
”Так как мы продаем местного товара больше других сетей, то не планируем даже единичного понижения цен на товары ниже их себестоимости. Это бы создало убытки эстонским производителям и их возможностям в будущем, включая рабочие места. Также и ситуация в мире провоцирует рост цен. Уже с лета ощущается давление в отношении цен поставщиков и производителей, которое постепенно отражается и в магазинах”, — говорит специалист по коммуникациям Coop Мартин Мийдо.
В Selver считают, что более чем вполовину низкие цены в Lidl продержаться недолго.
”Они совершенно точно сравняются с остальным рынком. За примером далеко ходить не надо: литовский рынок уже пережил этот сценарий. Selver не хочет вступать в ценовую войну. Проигравшими в войне были бы производители. Мы высоко ценим своих партнеров и эстонских производителей, чтобы продавать их товары по несправедливым ценам”, — говорит Риво Вески, специалист по коммуникациям Selver.
По закону джунглей
Не так давно Lidl открыл набор работников в магазины, выпустив рекламные баннеры с кричащим слоганом о самом лучшем рабочем месте и зарплатой выше, чем у конкурентов. А именно в Таллинне Lidl предлагает зарплату 6,40 евро брутто в час, или 1075 евро в месяц сотрудникам, работающим на полную ставку, т. е. по 40 часов в неделю, или по 8 часов в день. В других городах зарплата составляет 6,10 евро в час.
”Если в других сетях простые работники зала получают по 600 евро, а кассиры по 800 евро, то разница значительная”, — отмечает экономист Райво Варе.
То, что Lidl заманивает работников зарплатой выше среднего, означает, что и другим сетям придется поднимать уровень оплаты труда. По мнению экономиста Райво Варе, даже без эффекта Lidl другим сетям тоже пришлось бы это сделать. Поскольку в сфере торговли давно не хватает рабочих рук, их пришлось бы туда привлекать внушительной суммой.
И швец, и жнец, и на дуде игрец
Называть конкретные суммы зарплат своих сотрудников действующие торговые сети не стали. Но в один голос отметили, что их опытные работники получают не меньше.
”В Selver работник магазина может заработать до 7,5 евро в час, плюс премия. Речь о многофункциональном и очень компетентном работнике, схожим по профилю с работником Lidl”, — говорит Риво Вески.
Действительно, Lidl в качестве приоритета своих вакансий указывает, что работник не будет постоянно выполнять одни и те же рутинные обязанности. Его обязанности будут варьироваться — и за кассой посидеть, и товар разложить, и на складе поработать, и булочки выпекать, т. е. каждый работник магазина должен уметь выполнять разную работу, быть мультифункциональным. Не всякий работник сможет быть столь универсальным. Но вариантов работать постоянно на одной позиции Lidl не предлагает.
”Сотрудники наших магазинов вместе отвечают за текущую работу. Бояться этого не надо. Мы проводим основательное обучение. И даже после открытия магазинов сотрудникам всегда могут помочь заведующие, которые прошли практическое обучение за границей”, — говорит представитель Lidl Катрин Сеппель.
У нас не хуже
Специалист по персоналу Maxima Леа Кимбер отмечает, что сравнивать зарплаты, предлагаемые в Lidl и в Maxima нельзя, т. к. обязанности у сотрудников совсем разные.
”Зарплата кассира в Maxima держится на уровне с другими действующими сетями. В этой области у предприятий мало различий. Конечно, приход нового участника влияет на рынок труда, но по опыту Maxima в Латвии и Литве видно, что число свободных вакансий в наших магазинах с приходом Lidl сильно не изменилось”, — говорит Леа Кимбер.
Она добавляет, что вербовка рабочей силы в торговле всегда была сложной, но этой осенью ситуация особенно тяжелая.
В свете этих сложностей сеть Rimi подняла зарплату своим работникам еще весной 2020 года. В этом году был увеличен фонд премий. Затраты сети на зарплату за последние годы выросли на несколько миллионов.
”Сейчас планируем изменения на следующий год, и можем уже заверить, что зарплаты работников Rimi продолжат расти”, — говорит руководитель по персоналу Rimi Кайре Теро.
”Глядя на цифры, зарплата в Lidl не кажется выше. Средняя зарплата сотрудников Coop в Таллинне и Харьюмаа в общем плане такая же. Кроме того, у наших работников еще есть много бонусов. Также важна рабочая среда и культура. Coop два года подряд называли желанным работодателем. От конкурентов к нам приходили люди именно за доброжелательной рабочей средой. Хорошие работники всем нужны, но у нас нет такого кризиса рабочей силы, как у конкурентов”, — говорит Мартин Мийдо.
Кто и что предлагает
На портале поиска CVKeskus.ee как правило всегда есть много вакансий от магазинов. На момент подготовки материала на портале можно было найти много вакансий от сети Coop. Например, в магазин в Тартумаа требуется пекарь-работник зала с оплатой 5 евро в час. Продавцу предлагается работа по ставке 7 евро в час. А комплектовщик в отделе овощей и фруктов (уже в Харьюмаа) может заработать 900–2000 евро.
Maxima в своих объявлениях на портале не указывает конкретные суммы зарплат или почасовую ставку. Число самих вакансий превышает 200 позиций в разных городах. Места есть для кассиров, работников зала, начальников смены, уборщиц и пр.
У Rimi число вакансий поменьше, но тоже есть разные позиции в разных городах. Например, в магазин в Сауэ требуется повар-кондитер с оплатой в 870 евро. В таллиннский магазин ищут комплектовщика за 6,25 евро в час. А вот работник зала в Лаагри может получать 800 евро в месяц.
Совсем немного вакансий предлагает Prisma, в основном в Таллинне и Тарту. На временную работу в предновогодний период ищут людей, готовых получать 4,10 евро в час плюс оплата за вечерние часы и работу в выходные дни. Оплату на постоянных вакансиях Prisma не указывает.
Selver предлагает меньше вакансий, чем Rimi, Maxima и Coop, ставка зарплаты в объявлениях не указана.
Следует отметить, что все сети предлагают своим работникам дополнительные бонусы помимо денежных. Например, в Maxima работники, чьи дети хорошо учатся в школе, могут получать дополнительные 40 евро в месяц. Prisma выделяет каждому работнику 420 евро в год на спортивные занятия. Selver приглашает массажиста для своих работников. Rimi частично компенсирует работникам транспортные расходы. Lidl предлагает будущим работникам дополнительную страховку, покрывающую расходы на зубного врача, обследования или приемы частных врачей.