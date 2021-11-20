Действительно ли открывающиеся в Эстонии магазины Lidl смогут предложить покупателям более низкие цены, а работникам более высокую зарплату?

Немецкая сеть Lidl, известная в Европе своими низкими ценами, пока не раскрывает все карты и не называет точных дат открытия своих магазинов в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве. Но по всему видно, что открытие уже не за горами. Покупатели с нетерпением ждут возможности посмотреть на выгодные ценники, другие крупные магазины с тревогой ожидают прихода нового конкурента.

Интересно, что Lidl строит свои магазины прямо под носом у конкурентов, они в буквальном смысле находятся бок о бок. Например, один из них ожидает открытия на улице Tähesaju, где рукой подать до магазина Selver, или на Sõprusе pst, где через дорогу находится Rimi. Очевидно, ”гиганты” не пугают новичка.

В Латвии магазины Lidl открылись три недели назад, начав ценовую войну. Больше всего восторга у покупателей вызвали несказанно дешевые бананы — 0,39 евро за килограмм, а позднее и вовсе по 19 центов. Вслед за конкурентом и Rimi, и Maxima снизили цены на бананы до 29 и 39 центов, но не смогли долго удерживать их на таком уровне.

Директор Института конъюнктуры Марье Йосинг в интервью Maaleht отметила, что если бы не ожидания прихода Lidl, цены в наших магазинах уже давно взлетели бы выше, чем они сейчас есть. Lidl в этом плане стал сдерживающим фактором, но долго такая ситуация продолжаться не сможет. Такого же мнения придерживается и экономист Райво Варе.