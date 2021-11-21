21.11.2021, 12:45
Не вернувшийся в открытую тюрьму заключенный задержан(39)
Foto: Tiit Blaat
Служащие тюрьмы сегодня задержали заключенного открытой тюрьмы Павла Жевнерова, который позавчера вечером не вернулся к предусмотренному времени обратно в открытое отделение Вируской тюрьмы.
Павла Жевнерова задержали в 12 часов в городе Йыхви. Заключенного поместят в закрытое отделение Вируской тюрьмы.
Тюрьма начала уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает уклонение от отбывания наказания.
В субботу сообщалось, что в пятницу, 19 ноября, 31-летний заключенный Вируской тюрьмы Павел Жевнеров не вернулся в открытую тюрьму со своего рабочего места в Кохтла-Ярве.
Жевнеров отбывает заключение за наркопреступление.