ЧП и криминал
21.11.2021, 12:45

Не вернувшийся в открытую тюрьму заключенный задержан

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Viru vangla
Viru vangla
Foto: Tiit Blaat
Служащие тюрьмы сегодня задержали заключенного открытой тюрьмы Павла Жевнерова, который позавчера вечером не вернулся к предусмотренному времени обратно в открытое отделение Вируской тюрьмы.

Павла Жевнерова задержали в 12 часов в городе Йыхви. Заключенного поместят в закрытое отделение Вируской тюрьмы.

Тюрьма начала уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает уклонение от отбывания наказания.

В субботу сообщалось, что в пятницу, 19 ноября, 31-летний заключенный Вируской тюрьмы Павел Жевнеров не вернулся в открытую тюрьму со своего рабочего места в Кохтла-Ярве.

Жевнеров отбывает заключение за наркопреступление.

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