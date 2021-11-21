Не вернувшийся в открытую тюрьму заключенный задержан

Павла Жевнерова задержали в 12 часов в городе Йыхви . Заключенного поместят в закрытое отделение Вируской тюрьмы.

Тюрьма начала уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает уклонение от отбывания наказания.

В субботу сообщалось, что в пятницу, 19 ноября, 31-летний заключенный Вируской тюрьмы Павел Жевнеров не вернулся в открытую тюрьму со своего рабочего места в Кохтла-Ярве.