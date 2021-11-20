ФОТО | Полиция разыскивает заключенного, не вернувшегося в открытую тюрьму

Жевнеров отбывает заключение за наркопреступление.

Приметы разыскиваемого: рост 178 см, русые волосы, среднее телосложение, на правом предплечье татуировка с узором 15 x 10 см, на левом плече татуировка в виде черепа.

Мужчина хромает на левую ногу и носит очки. Перед уходом из открытой тюрьмы на нем были надеты куртка черного цвета, темные штаны, бежево-серый рюкзак и темные кроссовки.

Всех, кто знает его местоположение, просят позвонить по короткому номеру 112 или связаться с тюрьмой по номеру 663 7750.