20.11.2021, 12:30
ФОТО | Полиция разыскивает заключенного, не вернувшегося в открытую тюрьму(3)
Viru vangla
В пятницу, 19 ноября 31-летний заключенный Вируской тюрьмы Павел Жевнеров не вернулся в открытую тюрьму со своего рабочего места в Кохтла-Ярве.
Жевнеров отбывает заключение за наркопреступление.
Приметы разыскиваемого: рост 178 см, русые волосы, среднее телосложение, на правом предплечье татуировка с узором 15 x 10 см, на левом плече татуировка в виде черепа.
Мужчина хромает на левую ногу и носит очки. Перед уходом из открытой тюрьмы на нем были надеты куртка черного цвета, темные штаны, бежево-серый рюкзак и темные кроссовки.
Всех, кто знает его местоположение, просят позвонить по короткому номеру 112 или связаться с тюрьмой по номеру 663 7750.