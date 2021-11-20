Правда ли, что в Нидерландах некурящим подросткам выплачивают по 200 евро?
Судя по поиску в интернете, о столь необычной стратегии, которой нидерландские власти придерживаются в борьбе с курением, известно только в России (или, по крайней мере, на постсоветском пространстве). Нам не удалось найти подобные сообщения на английском или нидерландском языках. Мы не обнаружили соответствующих упоминаний ни на официальном сайте правительства Нидерландов, где опубликованы все действующие в стране законы, ни в специализированной литературе.
Вероятнее всего, распространение истории о премии для некурящих подростков началось в середине 2000-х годов. В 2006 году на сайте РИА ”Новости” была опубликована заметка ”Антитабачные кампании. Прецеденты”, в которой говорится: ”В Голландии всем гражданам от 12 до 16 лет, которые после специальных тестов докажут, что они не курят, будут ежемесячно выплачивать $200”. В 2011 году утверждение в практически идентичной формулировке добавили в статью ”Курение” русскоязычной ”Википедии”, откуда его убрали не позднее марта 2014 года.
Хотя найти первоисточник этой новости не удалось, можно сделать предположение о её природе. С 2005 года все граждане Нидерландов обязаны оформлять медицинскую страховку. Четырьмя годами позднее закон дополнили — с 2010 года помощь, ”необходимую для отказа от курения”, включили в список страховых услуг для лиц старше 18 лет. Совет по страхованию здоровья Нидерландов, предлагая эту инициативу правительству, оценил стоимость такой помощи в €226 на человека ежегодно. Если курильщик решал начать прохождение соответствующей программы, то раз в год страховая оплачивала соответствующее лечение наравне c приёмами у обычного терапевта.
Таким образом, с довольно высокой степенью уверенности можно утверждать, что нидерландские подростки не получают никаких специальных выплат за то, что не курят. Не исключено, что в своё время подобная инициатива высказывалась, но была настолько маргинальной, что не оставила никаких следов ни в тематических исследованиях, ни в публикациях нидерландских СМИ, ни в законодательстве. Если такого предложения вовсе не было, то последовавшие сообщения о нём на русском языке либо полностью выдуманы, либо появились в результате ошибочного перевода.
Как бы то ни было, в настоящее время отказывающиеся от курения юные нидерландцы не получают за это специальных выплат. Их стимулируют другими способами — например, весь класс вместе с учителем может зарегистрироваться в конкурсе Smoke Free Challenge, в течение года пройти три проверки и, если все выполнят обещание не курить всё это время, выиграет в качестве приза поездку в зоопарк, парк развлечений или спортивный комплекс. Государственные и негосударственные программы и без денежных призов приносят плоды: за последние 20 лет доля голландцев, хотя бы раз куривших до 18 лет, снизилась втрое.
НЕПРАВДА