Правда ли, что в Нидерландах некурящим подросткам выплачивают по 200 евро?

Публикуемые на различных сайтах и в соцсетях утверждения немного отличаются. Кто-то говорит о подростках вообще, кто-то уточняет возраст — от 12 до 16 лет. Кто-то сообщает о ежемесячных выплатах, кто-то — о разовых. В некоторых текстах фигурируют евро, в некоторых — доллары (хотя Нидерланды полностью перешли на общеевропейскую валюту ещё в 2002 году). Тем не менее публикации о революционной идее голландского правительства можно обнаружить в крупных пабликах во ”ВКонтакте”, популярных аккаунтах в Twitter, а также в Facebook, LiveJournal и на Pikabu.

Судя по поиску в интернете, о столь необычной стратегии, которой нидерландские власти придерживаются в борьбе с курением, известно только в России (или, по крайней мере, на постсоветском пространстве). Нам не удалось найти подобные сообщения на английском или нидерландском языках. Мы не обнаружили соответствующих упоминаний ни на официальном сайте правительства Нидерландов, где опубликованы все действующие в стране законы, ни в специализированной литературе.

Вероятнее всего, распространение истории о премии для некурящих подростков началось в середине 2000-х годов. В 2006 году на сайте РИА ”Новости” была опубликована заметка ”Антитабачные кампании. Прецеденты”, в которой говорится: ”В Голландии всем гражданам от 12 до 16 лет, которые после специальных тестов докажут, что они не курят, будут ежемесячно выплачивать $200”. В 2011 году утверждение в практически идентичной формулировке добавили в статью ”Курение” русскоязычной ”Википедии”, откуда его убрали не позднее марта 2014 года.