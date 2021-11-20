Спор о вакцинации от COVID-19 закончился ударом ножа в лицо

Жертвы нападения вступили в спор с двумя незнакомыми мужчинами. Темой спора стала вакцинация от коронавируса.

Согласно полученной полицией информации, ссора произошла неподалеку от бара Kalliohovi. Жертвы вышли из бара на улицу Харьюкату, подозреваемые отправились за ними, после чего завязалась драка.

Нападавшие ударили одну из жертв ножом в лицо и вторую избили. Теперь полиция ищет свидетелей инцидента, чтобы найти нападавших.