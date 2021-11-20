ИССЛЕДОВАНИЕ | Маску в Эстонии носит 89% населения страны

Ситуацию как критическую оценили в ноябре 62% населения, тогда как в конце октября так считали 72% респондентов. По сравнению с октябрем увеличилась доля тех, кто считает, что острый кризис миновал, но по-прежнему важно сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности — в конце октября так думали 8% респондентов, а сейчас — 20%. Доля людей, считающих, что на ситуацию отреагировали чрезмерно, составила 13% в конце октября и 11% в середине ноября. Из тех, кто не планирует прививаться от коронавируса, 48% считают, что ситуация переоценена, пишет rus.err.ee.

Оценка официальных рекомендаций остается на том же уровне, что и в октябре: 65% опрошенных заявили, что следуют всем официальным рекомендациям (63% в октябре), 22% следуют большинству рекомендаций (24% в октябре), 8% следуют некоторым правилам (6% в октябре), 4% не соблюдают инструкции (6% в октябре). Наиболее распространенными действиями по предотвращению заражения являются ношение масок (так считают 89% респондентов) и регулярное мытье рук (81% опрошенных).

По сравнению с октябрем доля сторонников ужесточения ограничений немного снизилась — с 55% в октябре до 48% сейчас. Увеличилась доля людей, довольных текущими мерами — в октябре ими были удовлетворены 19% респондентов, сейчас 28%. Доля людей, выступающих за ослабление ограничений, остается на уровне 18%.