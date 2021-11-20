В зоопарке Хельсинки поселились две редчайшие европейские норки из Таллинна — в Финляндии вид больше не водится

В находящийся в Хельсинки зоопарк Коркеасаари из Таллинна привезли двух молодых европейских норок, самца и самку.

"Мальчика зовут Маск, а девочку — Миледи. Они прибыли к нам уже в сентябре. Животные очень активны, они постоянно бегают и плавают, очевидно, уже привыкли к жизни на новом месте", — комментирует куратор Улла Туомайнен из зоопарка Коркеасаари.

В Финляндии американская норка вытеснила европейскую

В дикой природе европейская норка в Финляндии больше не водится. Вид начал быстро исчезать начиная с 1930-х. На практике европейская норка практически исчезла всего за двадцать лет — уже уже в 1950-х она почти не встречалась. Последний раз в Финляндии ее видели почти 30 лет назад в 1992 году.

На исчезновение европейской норки повлияла охота, изменение природных условий и инвазивные виды, внедрившиеся в финскую природу. В особенности вырубка лесов вблизи водоемов, в которых обитала европейская норка, таких, как небольшие пруды и ручьи с песчаными дном, повлияла на уменьшение популяции. Однако последний гвоздь в крышку гроба вбило распространение американской норки, более крупного инвазивного вида, который распространился в дикой природе благодаря особям, сбегавшим со звероферм.

В естественной среде ближайшие европейские норки обитают в Эстонии в Хииденмаа, куда Таллинский зоопарк вот уже 20 лет успешно возвращает животных, размноженных в неволе.

В Эстонии получен хороший опыт по возвращению вида в дикую природу

Норки, выпущенных в природу на острове Хииденмаа, отлично прижились. На острове обитает популяция численностью около сотни животных.

В Эстонии также планируют вернуть норок в естественную среду обитания на острове Сааренмаа.

В мировом масштабе европейская норка находится на грани исчезновения. Природный ареал обитания европейской норки стремительно сокращается, например, в России, Румынии, Испании, Франции и Украине.