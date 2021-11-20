Регулярное тестирование в школах выявило 2283 зараженных среди учеников и учителей

По словам Лийны Керсна, министра образования и науки, экспресс-тестирование, которое длится уже три недели, было хорошо воспринято школами и вошло в рутину. "В школах рады тому, что тестирование помогает сохранить учреждения открытыми и дает дополнительное чувство безопасности для всей школьной семьи", — рассказала Керсна. "Экспресс-тестирование планируется продолжить до февраля — в зависимости от ситуации с коронавирусом".

В течение последних трех недель Министерство образования и науки проводило экспресс-тестирование учащихся, учителей и школьного персонала и еженедельно собирало отзывы о результатах тестирования в школах.

На третьей неделе на опрос ответили 478 школ, или 92,5% всех общеобразовательных школ. Несмотря на то, что на этой неделе ответило на 16 школ больше, чем на прошлой, данные продолжают показывать снижение количества положительных экспресс-тестов. За неделю 502 ученика получили положительный результат экспресс-теста, по сравнению с 584 на прошлой неделе и 922 на позапрошлой. На этой неделе 68 сотрудников школ получили положительный результат экспресс-теста. За первую неделю тестирования 117 сотрудников школ получили положительный результат, а за вторую неделю — 90. Всего на этой неделе было выявлено 570 положительных результатов экспресс-тестов.

За первые три недели экспресс-тестирования в общей сложности по меньшей мере 2008 учеников и 275 сотрудников школ получили положительный результат экспресс-теста, т.е. всего в школах, принявших участие в опросах, было выявлено 2283 положительных результата.