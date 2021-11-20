Регулярное тестирование в школах выявило 2283 зараженных среди учеников и учителей
По словам Лийны Керсна, министра образования и науки, экспресс-тестирование, которое длится уже три недели, было хорошо воспринято школами и вошло в рутину. "В школах рады тому, что тестирование помогает сохранить учреждения открытыми и дает дополнительное чувство безопасности для всей школьной семьи", — рассказала Керсна. "Экспресс-тестирование планируется продолжить до февраля — в зависимости от ситуации с коронавирусом".
В течение последних трех недель Министерство образования и науки проводило экспресс-тестирование учащихся, учителей и школьного персонала и еженедельно собирало отзывы о результатах тестирования в школах.
На третьей неделе на опрос ответили 478 школ, или 92,5% всех общеобразовательных школ. Несмотря на то, что на этой неделе ответило на 16 школ больше, чем на прошлой, данные продолжают показывать снижение количества положительных экспресс-тестов. За неделю 502 ученика получили положительный результат экспресс-теста, по сравнению с 584 на прошлой неделе и 922 на позапрошлой. На этой неделе 68 сотрудников школ получили положительный результат экспресс-теста. За первую неделю тестирования 117 сотрудников школ получили положительный результат, а за вторую неделю — 90. Всего на этой неделе было выявлено 570 положительных результатов экспресс-тестов.
За первые три недели экспресс-тестирования в общей сложности по меньшей мере 2008 учеников и 275 сотрудников школ получили положительный результат экспресс-теста, т.е. всего в школах, принявших участие в опросах, было выявлено 2283 положительных результата.
Начиная с этой недели, министерство рекомендует проводить экспресс-тестирование в школах дважды в неделю. В зависимости от активности распространения коронавируса в конкретном регионе, экспресс-тестирование может проходить и три раза в неделю. 63% школ, принявших участие в опросе, проводили тестирование два раза в неделю (27% школ на прошлой неделе). Тестирование три раза в неделю проводилось в 32% школ (69% на прошлой неделе), а один раз в неделю — в 5% опрошенных школ (3% на прошлой неделе). В общей сложности экспресс-тесты делали 124 446 учеников школ, принявших участие в опросе на этой неделе, 104 976 — на прошлой и 104 898 — на позапрошлой. Среди сотрудников школ 21 371 человек делали экспресс-тест на этой неделе, 20 756 — на прошлой, и 21 877 — в первую неделю тестирования.
По сравнению с предыдущей неделей несколько увеличилась доля школ, в которых учащиеся делают экспресс-тест дома. 45% школ проводят тестирование в школе (по сравнению с 50% на прошлой неделе), и 29% школ проводят экспресс-тестирование дома у учеников и сотрудников (по сравнению с 23% на прошлой неделе). Количество школ, в которых тестирование проводится как в школе, так и дома, более или менее совпадает с данными прошлой недели — 120 школ или 25% респондентов (на прошлой неделе — 123 школы или 27%).
На этой неделе в одной из школ в Валгамаа было зарегистрировано наибольшее число положительных результатов экспресс-тестов среди учащихся — 18. В трех школах (по сравнению с 9 школами на прошлой неделе) 10 и более учеников получили положительный результат. В среднем за неделю на школу приходилось по одному положительному результату экспресс-теста, как и на предыдущей неделе, по сравнению с двумя на позапрошлой неделе. Из школ, представивших данные на этой неделе, положительных результатов тестов у учащихся не было обнаружено в 277 школах, по сравнению с 241 на прошлой неделе и 212 на позапрошлой.