20.11.2021, 02:46
Нападающий, которого отвергла сборная России, установил рекорд футбольной Премьер-лиги
Фото: Scanpix
Форвард петербургского ”Зенита” Артем Дзюба оформил хет-трик в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ”Нижнего Новгорода” (5:1) и установил рекорд.
33-летний нападающий оформил пятый хет-трик в рамках РПЛ, что становится новым рекордом турнира. До этого по четыре хет-трика было на счету Дмитрия Кириченко, Александра Кержакова, Вагнера Лава, Соломона Рондона и Олега Гарина. Четыре хет-трика из пяти Дзюба оформил, выступая за клуб с берегов Невы.
Также Дзюба вышел на второе место в споре бомбардиров в нынешнем розыгрыше РПЛ. После матча с ”Нижним Новгородом” на его счету десять забитых мячей. Лидирует в списке форвард ”Уфы” Гамид Агаларов с 11-ю голами.