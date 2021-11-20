Нападающий, которого отвергла сборная России, установил рекорд футбольной Премьер-лиги

33-летний нападающий оформил пятый хет-трик в рамках РПЛ, что становится новым рекордом турнира. До этого по четыре хет-трика было на счету Дмитрия Кириченко, Александра Кержакова, Вагнера Лава, Соломона Рондона и Олега Гарина. Четыре хет-трика из пяти Дзюба оформил, выступая за клуб с берегов Невы.