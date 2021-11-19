В суды на коронавирусные ограничения уже подано более 20 видов жалоб от сотен людей

"В суды подано свыше 20 различных жалоб относительно ограничений, вызванным коронавирусом. Все они связаны с разными темами: с ношением масок, тестированием или временем действия сертификатов о вакцинации. Но жалоб очень много, я думаю, что в суд обратилось уже около 200 человек", — сказал представляющий эстонское государство в суде адвокат Антс Нымпер.

В Таллиннском административном суде пояснили, что этот прецедент не означает, что на каждый подобный случай будет автоматически выдаваться первичная правовая защита, поскольку каждый иск будут рассматривать отдельно, пишет rus.err.

"Я хотел бы подчеркнуть, что хоть первичная правовая защита и начинает действовать с первого дня, ее можно обжаловать в течение 15 дней в суде вышестоящей инстанции. В таком случае судья может как сохранить защиту, так и отменить ее или изменить срок действия", — отметил председатель Таллиннского административного суда Каупо Круусвеэ.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.