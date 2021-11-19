Новости Эстонии
19.11.2021, 21:13

В суды на коронавирусные ограничения уже подано более 20 видов жалоб от сотен людей

 
pixababy.com
Как сегодня сообщалось, Таллиннский административный суд вернул право 26 истцам участвовать в мероприятиях с негативным результатом теста на COVID-19. В рамках первичной правовой защиты суд также продлил действие справки о перенесенном заболевании десяти истцов до окончания судебного разбирательства. Юристы заявляют, что это первый прецедент подобного рода в Эстонии, однако жалобы на государство подали уже сотни людей.

"В суды подано свыше 20 различных жалоб относительно ограничений, вызванным коронавирусом. Все они связаны с разными темами: с ношением масок, тестированием или временем действия сертификатов о вакцинации. Но жалоб очень много, я думаю, что в суд обратилось уже около 200 человек", — сказал представляющий эстонское государство в суде адвокат Антс Нымпер.

В Таллиннском административном суде пояснили, что этот прецедент не означает, что на каждый подобный случай будет автоматически выдаваться первичная правовая защита, поскольку каждый иск будут рассматривать отдельно, пишет rus.err.

"Я хотел бы подчеркнуть, что хоть первичная правовая защита и начинает действовать с первого дня, ее можно обжаловать в течение 15 дней в суде вышестоящей инстанции. В таком случае судья может как сохранить защиту, так и отменить ее или изменить срок действия", — отметил председатель Таллиннского административного суда Каупо Круусвеэ.

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