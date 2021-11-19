Лукашенко допустил, что белорусские силовики помогли мигрантам проникнуть в Польшу

”Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты направляются в Германию”. ”Может быть, им кто-то помог. Я даже не буду в это вникать”, — сказал он в беседе с международным обозревателем Стивеном Розенбергом.

При этом он отрицал, что приглашал тысячи людей, чтобы спровоцировать миграционный кризис.

”Я сказал им, что не собираюсь задерживать мигрантов на границе, держать их на границе и если они будут и дальше прибывать, я не буду их останавливать потому, что они приезжают не в мою страну, а идут в вашу”.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

16 ноября в результате столкновения с мигрантами серьезно пострадал польский полицейский.