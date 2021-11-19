Новости России
19.11.2021, 18:10

В Конгресс США внесена резолюция о непризнании Путина президентом России

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pixabay.com
Два члена палаты представителей предложили конгрессу США не признать Владимира Путина президентом России, если он выставит свою кандидатуру на следующие президентские выборы после окончания своего срока в 2024 году, они внесли соответствующий проект резолюции.

Проект резолюции о непризнании Путина президентом после 2024 года накануне внесли в конгресс два члена палаты представителей США Стивен Коэн и Джо Уилсон, передает РБК.

Они заявили, что поправки в Конституцию, которые в том числе ”обнулили” сроки президента Путина и позволили ему снова избираться, нелегитимны. Соответственно, если Путин выставит свою кандидатуру на выборах еще раз и выиграет, США, по их мнению, не должны признавать его президентом. В случае принятия резолюция будет носить рекомендательный характер.

На инициативу американских конгрессменов не признавать Владимира Путина в качестве президента России отреагировало посольство России в США.

”Попытки отдельных американских парламентариев за счет оголтелой русофобии заниматься самопиаром обречены на провал. Ничего кроме как к выставлению себя в нелепом виде это не приведет”, — говорится в сообщении.

В посольстве призвали американских конгрессменов ”заняться ситуацией у себя дома”.

На резолюцию отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. ”Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению”, — сказал он, добавив, что депутаты Госдумы не оставят это предложение без реакции.

Если этот документ будет принят, это приведет к разрыву отношений России и США, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передают ”РИА Новости”.

”Я убежден, что этот документ не пройдет. Но если резолюция будет принята, это приведет к разрыву отношений России с США”, — заявил Джабаров. По его мнению, проект резолюции циничен и ”лишен какого-либо здравого смысла”.

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