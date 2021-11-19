19.11.2021, 17:50
Президента Эстонии Алара Кариса вакцинировали бустерной дозой. Каким препаратом?
"Вакцинация — самое важное для преодоления пандемии. Мы знаем, что действие вакцины со временем снижается, и поэтому очено важно, чтобы каждый вовремя позаботился о бустерной дозе, чтобы иммунитет против коронавируса был по-прежнему сильным", — сказал Карис и выразил надежду, что прививку от коронавируса сделают себе и те, кто еще не вакцинировался.
Глава эстонского государства посетил центр интенсивной терапии PERH, куда доставляют самых тяжелых ковид-больных. Он побеседовал с врачами и медсестрами о тех уроках, которые преподнесла пандемия, а также о состоянии планового лечения.
"Лечение в данным момент ограничено, но не остановлено — все нуждающиеся получают помощь", — сказал президент.
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