Президента Эстонии Алара Кариса вакцинировали бустерной дозой. Каким препаратом?

"Вакцинация — самое важное для преодоления пандемии. Мы знаем, что действие вакцины со временем снижается, и поэтому очено важно, чтобы каждый вовремя позаботился о бустерной дозе, чтобы иммунитет против коронавируса был по-прежнему сильным", — сказал Карис и выразил надежду, что прививку от коронавируса сделают себе и те, кто еще не вакцинировался.