Новости Эстонии
19.11.2021, 20:20

ВИДЕО | ”Удар молнии”: эстонские артиллеристы бьют без промаха на десять километров

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Kaitseväe peastaap
На Центральном полигоне Сил обороны завершились семидневные учения артиллерийского батальона ”Удар молнии” (Thunderstruk), кульминацией которых стали боевые стрельбы самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 ”Гром” (Thunder, Kõu).

”Военнослужащие срочной службы стреляли впервые. Они продемонстрировали волю, навыки и хладнокровие. Важно, чтобы они выучили роли всех членов экипажа и при случае могли друг друга заменять”, — сказал командир Артиллерийского батальона подполковник Марко Томенчук.

Он добавил, что работу экипажей обеспечивали другие артиллерийские специалисты: корректировщики огня, метеорологи и вычислители данных стрельбы: ”Работали слаженно и четко: огонь оказался точным — все находившиеся в десяти километрах цели были поражены”.

”Мне выпала честь оказаться среди первых военнослужащих срочной службы, которые смогли выучиться на самоходчика. Горжусь этим, — сказал младший сержант Александр Кальмус, отметив, что предшествующее стрельбам волнение улетучилось с первым выстрелом. — Боялись не справиться, но у нас классные инструкторы и сослуживцы. Все прошло гладко”.

САУ К9 ”Гром” обладают высокой огневой мощью и обеспечивают защиту экипажа от стрелкового оружия и осколков, а гусеничное шасси обеспечивает хорошую проходимость техники. Самоходные гаубицы рассчитаны на 45-летний срок службы, что позволит эксплуатировать их в рядах Сил обороны не менее тридцати лет.

Помимо Эстонии К9 стоят на вооружении Южной Кореи, Турции, Индии, Финляндии, Норвегии и Австралии. В свою очередь Польша построила на шасси К9 собственную САУ ”Краб” (Krab).

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