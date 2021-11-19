ВИДЕО | ”Удар молнии”: эстонские артиллеристы бьют без промаха на десять километров

”Военнослужащие срочной службы стреляли впервые. Они продемонстрировали волю, навыки и хладнокровие. Важно, чтобы они выучили роли всех членов экипажа и при случае могли друг друга заменять”, — сказал командир Артиллерийского батальона подполковник Марко Томенчук.

Он добавил, что работу экипажей обеспечивали другие артиллерийские специалисты: корректировщики огня, метеорологи и вычислители данных стрельбы: ”Работали слаженно и четко: огонь оказался точным — все находившиеся в десяти километрах цели были поражены”.

”Мне выпала честь оказаться среди первых военнослужащих срочной службы, которые смогли выучиться на самоходчика. Горжусь этим, — сказал младший сержант Александр Кальмус, отметив, что предшествующее стрельбам волнение улетучилось с первым выстрелом. — Боялись не справиться, но у нас классные инструкторы и сослуживцы. Все прошло гладко”.

САУ К9 ”Гром” обладают высокой огневой мощью и обеспечивают защиту экипажа от стрелкового оружия и осколков, а гусеничное шасси обеспечивает хорошую проходимость техники. Самоходные гаубицы рассчитаны на 45-летний срок службы, что позволит эксплуатировать их в рядах Сил обороны не менее тридцати лет.

Помимо Эстонии К9 стоят на вооружении Южной Кореи, Турции, Индии, Финляндии, Норвегии и Австралии. В свою очередь Польша построила на шасси К9 собственную САУ ”Краб” (Krab).