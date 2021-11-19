Государство потребовало от PERH вернуть почти полтора миллиона евро субсидий

"RTK сделал Региональной больнице финансовую корректировку на сумму 1,45 млн евро", — подтвердила административный директор PERH Айви Кару.

Требование касается организованном больницей с международным ограничением государственном тендере под названием "Строительство третьей очереди Мустамяэского медицинского городка".

RTK счел, что PERH ошибся в условиях тендера в части получения евросубсидий. Конкретно — больница установила ограничивающее зарубежное участие требование, указав, что проектировщики электроснабжения, а также противопожарной и вентиляционной систем должын иметь внутриэстонские квалификационные свидетельства. Таким образом от участия в тендере отсекались предприятия, действующие в других странах ЕС.

"Мы сосредоточены на том, чтобы предназначенные Региональной больнице дополнительные субсидии были использованы по максимуму", — сказал Кару.

PERH должна была организовывать тендеры в соответствии в евротребованиями, так как деньги на строительство получены через Минфин из структурных фондов ЕС.

По словам Кару, PERH не оспаривала решение RTK, больница лишь представила центру возражения, которые не были удовлетворены.

Общие расходы на строительство составляют 44,6 млн евро.

Ранее RTK по той же причине сделал корректировку и потребовал вернуть немногим более 1,5 млн евро в связи с тендером на строительство Дома инфотехнологий Тартуского университета (Delta), но университет оспорил в суде требование о возврате денег.