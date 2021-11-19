Благодаря помощи Спасательного департамента в Мууга установлен пункт вакцинации
Новый пункт вакцинации находится на стоянке детского сада Мууга по адресу Маарду, Ploomipuu puiestee 52. Там можно пройти вакцинацию с 11:00 до 15:00 20 и 27 ноября.
Пандемия заставила многих людей посвятить свое время и силы тому, чтобы помочь как можно большему количеству людей пройти вакцинацию от COVID-19. Знание о том, что благодаря сотрудничеству можно противостоять даже самым сложным проблемам, вдохновило людей в разных регионах Эстонии. Чтобы внести свой вклад в борьбу с пандемией, на местах начали искать нестандартные способы решения проблемы. Благодаря такому подходу в Мууга начиная с 19 ноября будет открыт временный пункт вакцинации, который был создан благодаря помощи Спасательного департамента.
По словам Марко Рюю, начальника Спасательного центра северного подразделения Спасательного департамента, в Мууга был доставлена бытовка-контейнер спасательной службы, который обычно используется для организации бытовых условий самих спасателей во время длительных спасательных операций на открытом воздухе. Например, такие бытовки используются при тушении лесных пожаров. ”Когда мы услышали о важности создания пункта вакцинации в районе Мууга, мы посчитали необходимым предложить помощь в меру наших возможностей”, — сказал Рюю.
Спасательный департамент — не единственная организация, которая подставила плечо кампании по вакцинации. Весной возможность вакцинации против COVID-19 была открыта для всего населения, и по всей Эстонии были открыты крупные центры вакцинации, запуску которых также помогали партнеры как из государственного, так и из частного секторов. В июле были открыты дополнительные временные пункты вакцинации на ярмарках, региональных праздниках, в развлекательных заведениях и фестивалях.
Поскольку интерес людей к вакцинации возрастает, на помощь кампании пришло более 200 добровольцев, которые помогали людям регистрироваться, направляли их, отвечали на вопросы и присматривали за людьми в зоне наблюдения. Добровольцы Красного Креста также внесли большой вклад — начиная с ноября они обзванивают предприятия и занимаются отображением статистических данных вакцинации в разных регионах Эстонии.
В августе Силы Обороны направили своих медиков для поддержки государственной кампании вакцинации и установили мобильный пункт вакцинации на стоянке торгового центра Mustika в Таллинне. Если раньше работа Силы Обороны была сфокусирована на вакцинации служащих и призывников Министерства Обороны, то сейчас, по словам подполковника Тарго Ласта, семейного врача Сил обороны, появилась возможность внести свой вклад в поддержку вакцинации остального населения.
По всей Эстонии поддержку в решении проблем с вакцинацией оказали большое количество общественных инициатив, отдельные люди и помощники как из частного, так и из государственного сектора. Многие предприятия, местные газеты и радио, а также магазины и торговые центры предоставили свои ресурсы, чтобы справиться с нынешней ситуацией.
"Важно, чтобы все мы прошли вакцинацию. Это эффективный и безопасный способ защитить себя и других, при этом положительной тенденцией является и то, что временные пункты вакцинации создаются все ближе к домам людей", — добавила Майви Парв, член Правления Больничной кассы.
Цели вакцинации против COVID-19 — снижение заболеваемости и смертности от COVID-19, защита людей из группы риска, заражение которых приводит к более тяжелому течению заболевания коронавирусом, уменьшить распространение коронавируса в Эстонии и, таким образом, снизить уровень опасности третьей волны COVID-19, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику и сохранить общество Эстонии максимально открытым.
Информация о разных возможностях вакцинации доступна на сайте www.vaktsineeri.ee и по государственному инфотелефону 1247.