Благодаря помощи Спасательного департамента в Мууга установлен пункт вакцинации

Новый пункт вакцинации находится на стоянке детского сада Мууга по адресу Маарду, Ploomipuu puiestee 52. Там можно пройти вакцинацию с 11:00 до 15:00 20 и 27 ноября.

Пандемия заставила многих людей посвятить свое время и силы тому, чтобы помочь как можно большему количеству людей пройти вакцинацию от COVID-19. Знание о том, что благодаря сотрудничеству можно противостоять даже самым сложным проблемам, вдохновило людей в разных регионах Эстонии. Чтобы внести свой вклад в борьбу с пандемией, на местах начали искать нестандартные способы решения проблемы. Благодаря такому подходу в Мууга начиная с 19 ноября будет открыт временный пункт вакцинации, который был создан благодаря помощи Спасательного департамента.

По словам Марко Рюю, начальника Спасательного центра северного подразделения Спасательного департамента, в Мууга был доставлена бытовка-контейнер спасательной службы, который обычно используется для организации бытовых условий самих спасателей во время длительных спасательных операций на открытом воздухе. Например, такие бытовки используются при тушении лесных пожаров. ”Когда мы услышали о важности создания пункта вакцинации в районе Мууга, мы посчитали необходимым предложить помощь в меру наших возможностей”, — сказал Рюю.

Спасательный департамент — не единственная организация, которая подставила плечо кампании по вакцинации. Весной возможность вакцинации против COVID-19 была открыта для всего населения, и по всей Эстонии были открыты крупные центры вакцинации, запуску которых также помогали партнеры как из государственного, так и из частного секторов. В июле были открыты дополнительные временные пункты вакцинации на ярмарках, региональных праздниках, в развлекательных заведениях и фестивалях.