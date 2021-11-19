19.11.2021, 12:55
ВИДЕО | Лаанет: эстонские военные в Польше не будут на передовой(11)
На сегодняшней пресс-конференции Министерства обороны министр обороны Калле Лаанет сказал, что Польша обратилась к Эстонии с просьбой о практической помощи в дополнение к политической поддержке.
В связи с этим Эстония отправляет к польской границе около сотни военнослужащих из активного состава, а также резервистов.
По словам Лаанета, Польша проинформировала Эстонию, какая помощь и в каких областях ей нужна. На каком участке будут находиться представители Эстонии на польско-белорусской границе, сейчас уточняется.
По словам Лаанета, основная задача Сил обороны на польско-белорусской границе — это оказание поддержки. ”Они, безусловно, не будут на передовой”, — заверил министр.
Помимо поддержки, задача Сил обороны Эстонии состоит в разведке и мониторинге ситуации.